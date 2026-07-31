În timpul unei prezentări oficiale a fost proiectată o hartă pe care toate țările africane erau amplasate greșit.

Imaginea, distribuită rapid pe rețelele sociale, includea un watermark asociat instrumentelor OpenAI, scrie The Guardian.

Incidentul a avut loc în timpul unei prezentări susținute de Jeff Graham, principalul reprezentant al SUA pentru programele globale de sănătate și coordonator al programului PEPFAR (President's Emergency Plan for AIDS Relief), unul dintre cele mai importante programe americane de combatere a HIV/SIDA.

Potrivit Reuters, harta proiectată în timpul prezentării conținea erori majore.

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