Joi, Comisia de agricultură a Camerei Deputaţilor a dat raport favorabil proiectelor de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin, precum şi din sectorul bovin, în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Proiectele, care au ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suin şi bovin, desfăşurată în perioada 1 martie - 31 decembrie 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, valabilă până la data de 31 decembrie 2026, în scopul compensării parţiale a pierderilor generate de creşterea costurilor îngrăşămintelor şi combustibililor, trebuie să primească votul plenului Camerei Deputaţilor.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că vineri va fi organizată o nouă şedinţă de plen a acestui for, în care vor fi adoptate proiecte solicitate de Ministerul Finanţelor, de Ministerul Agriculturii şi de cel al Transporturilor.

„Vă anunţ că voi mai organiza vineri încă un plen al Camerei Deputaţilor pentru a vota proiectele solicitate de Finanţe, Agricultură şi Transporturi. Am toată deschiderea pentru a organiza oricâte şedinţe este nevoie pentru a suplini lipsa de acţiune şi mai ales de legalitate în care se află premierul şi Guvernul demis. Ilie Bolojan trebuie să se gândească serios dacă mai vrea să ţină România blocată”, a declarat Grindeanu miercuri la Palatul Parlamentului.