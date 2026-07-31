Prima reacție a pilotului român de F-16 care a doborât două drone deasupra României: „N-am știut pentru ce decolăm”

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Pilot roman f 16 drone
MAPN

Ministerul Apărării a publicat, în exclusivitate, un interviu cu pilotul român de F-16 care a reușit să doboare, în mai puțin de 24 de ore, două drone militare care au pătruns în spațiul aerian românesc.

autor
Alexandru Toader

Astfel, pilotul a relatat cum a fost momentul în care a primit ordinul de a decola după detectarea țintelor pe radarul MApN.

„Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață. Dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara”, a relatat pilotul care a doborât o dronă în județul Buzău și una în apropiere de Sfântu Gheorghe.

Pilotul a ținut să transmită și un mesaj pentru populația României: „Nu sunt singuri, noi suntem acolo să-i protejăm, zi și noapte, șapte zile din șapte”.

„Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de același nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborâm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta, poate, un timp mai mare decât la prima interceptare”, a explicat pilotul român de F-16.

Recomandări Video


Tot el a afirmat că „secretul” unei misiuni reușite este cooperarea.

„Cooperarea înseamnă totul. De la tehnic de bord, de la controlor de trafic aerian și până la colegul de celulă, care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar până la urmă îți luminează și ținta. Este ca o mănușă, să-i spunem așa. Fiecare deget al mâinii ajută la un moment dat ca pumnul să fie menținut strâns. Așa suntem și noi, de la pilot, tehnic, controlor de trafic aerian, până la primul om din unitate, de la punct control. Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă. După orice misiune de ALFA, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune, să facem și să obținem în aceeași măsură”, a mai declarat pilotul.

Pilotul român a fost întrebat dacă alegerea carierei militare a fost influențată de o tradiție de familie sau dacă a fost o opțiune personală.

„A fost o chemare personală. Am fost inspirat din cărțile marilor autori de aviație, care au inspirat acel microb al aviației, cum ar fi Doru Davidovici și Dumitru Berbunschi și m-au adus astăzi la Borcea să fac ce-au făcut ei în urmă cu 30-40 de ani, poate cu o altă aeronavă, dar sub același țel, să protejăm cerul României.

Altfel, ministrul demis al Apărării Naționale, Radu Miruță, a dispus înaintarea în grad, în mod excepțional, a trei ofițeri și șapte maiștri militari din cadrul Forțelor Aeriene Române, în semn de recunoaștere a contribuției lor la misiunile de interceptare și neutralizare a dronelor desfășurate în spațiul aerian al României și al Lituaniei, a anunțat MApN.

Sursa: MAPN

Etichete: pilot, f-16, drone,

Articol recomandat de sport.ro
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Citește și...
Știri Actuale
Drone intrate în spațiul României, după care au produs explozii în Ucraina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol

Autorităţile au transmis, joi seară, un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol.
Știri Actuale
Misiune contracronometru după ce un bebeluș a rămas blocat într-o mașină, în Pitești. Ce s-a întâmplat

Un sugar care a rămas blocat într-o maşină din Piteşti a fost salvat, joi, de poliţiştii locali. Părinţii şi fraţii copilului ieşiseră pentru a cumpăra ceva de la un restaurant şi, din cauza unei defecţiuni, portierele s-au blocat. 
Știri Actuale
Apele Române: România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii

România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, mai ales că nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare, potrivit Administrației Naționale Apele Române.

Recomandări
Stiri Sanatate
Greva generală din spitale a fost „suspendată” după trei zile. Sanitas: „Am reușit! Am fost auziți!”

Greva generală din spitale a fost „suspendată” după trei zile. Sindicaliștii precizează că această suspendare nu înseamnă o încetare a acțiunii de protest și că își doresc un alt proiect al legii salarizării.

Știri Actuale
Debitul Dunării se apropie de un nivel critic. Ce riscă România dacă va fi oprit și reactorul 2 de la centrala Cernavodă

Este alertă pe piața energiei. Autoritățile au amânat deocamdată decizia de a opri și reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă, din cauza debitului scăzut al Dunării. Însă pericolul nu a trecut, dimpotrivă. 

Stiri externe
Mesaj RO-Alert pentru județul Tulcea. Un grup de ţinte aeriene, detectat de sistemul radar al MApN

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul nopţii un grup de ţinte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Iulie 2026

47:32

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Iulie 2026

01:45:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ter Stegen, istorie la FC Barcelona! Echipa cu care s-a înțeles portarul german

Sport

Real Madrid și-a luat atacant! Perez i-a plătit clauza de reziliere