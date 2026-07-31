Prima reacție a pilotului român de F-16 care a doborât două drone deasupra României: „N-am știut pentru ce decolăm”

„Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de același nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborâm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta, poate, un timp mai mare decât la prima interceptare”, a explicat pilotul român de F-16.

Pilotul a ținut să transmită și un mesaj pentru populația României: „Nu sunt singuri, noi suntem acolo să-i protejăm, zi și noapte, șapte zile din șapte”.

„Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață. Dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara”, a relatat pilotul care a doborât o dronă în județul Buzău și una în apropiere de Sfântu Gheorghe.

Tot el a afirmat că „secretul” unei misiuni reușite este cooperarea.

„Cooperarea înseamnă totul. De la tehnic de bord, de la controlor de trafic aerian și până la colegul de celulă, care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar până la urmă îți luminează și ținta. Este ca o mănușă, să-i spunem așa. Fiecare deget al mâinii ajută la un moment dat ca pumnul să fie menținut strâns. Așa suntem și noi, de la pilot, tehnic, controlor de trafic aerian, până la primul om din unitate, de la punct control. Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă. După orice misiune de ALFA, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune, să facem și să obținem în aceeași măsură”, a mai declarat pilotul.

Pilotul român a fost întrebat dacă alegerea carierei militare a fost influențată de o tradiție de familie sau dacă a fost o opțiune personală.

„A fost o chemare personală. Am fost inspirat din cărțile marilor autori de aviație, care au inspirat acel microb al aviației, cum ar fi Doru Davidovici și Dumitru Berbunschi și m-au adus astăzi la Borcea să fac ce-au făcut ei în urmă cu 30-40 de ani, poate cu o altă aeronavă, dar sub același țel, să protejăm cerul României.

Altfel, ministrul demis al Apărării Naționale, Radu Miruță, a dispus înaintarea în grad, în mod excepțional, a trei ofițeri și șapte maiștri militari din cadrul Forțelor Aeriene Române, în semn de recunoaștere a contribuției lor la misiunile de interceptare și neutralizare a dronelor desfășurate în spațiul aerian al României și al Lituaniei, a anunțat MApN.