Pilotul român care a doborât două drone în 24 de ore la manșa unui F-16. Ce se știe despre el

La ora 08:22, același pilot, aflat la manșa aceleiași aeronave F-16 a Forțelor Aeriene Române și sprijinit de același coleg, a doborât a doua dronă care a intrat în spațiul aerian românesc, potrivit MApN.
Drona a fost interceptată și distrusă deasupra unei zone nepopulate din apropierea frontierei cu Ucraina, fără a fi înregistrate victime sau pagube.
Piloții au mai puțin de 28 de ani
Pilotul român de F16 care a doborât drona de la Buzău are grad de căpitan, iar pilotul care l-a asistat e locotentent, a dezvăluit vineri șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. El îi descrie pe cei doi, care nu au mai mult de 28 de ani, ca pe „tineri care și-au făcut datoria”.
„Piloții sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent, adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și Aviația Română sunt la un nivel superior”, a precizat vineri, într-o conferință de presă, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.
Întrebat de reporteri dacă pilotul care a doborât drona va fi decorat, generalul a spus: „Eu îmi doresc să fie decorat, și să fie decorat cu ordine naționale, dacă este posibil. O să vedem, din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, o să îl decorez eu”.
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat, sâmbătă, că de fiecare dată când spaţiul aerian al ţării este încălcat, militarii sunt deja acolo pentru a-l apăra, menţionând că misiunea de doborâre a dronei lângă Sfântu Gheorghe a fost îndeplinită cu calm, precizie şi respect pentru ceea ce contează cel mai mult: siguranţa oamenilor.
„Românii trebuie să ştie un lucru: de fiecare dată când spaţiul aerian al ţării este încălcat, militarii sunt deja acolo pentru a-l apăra. În mai puţin de 24 de ore, acelaşi echipaj de F-16 al Forţelor Aeriene Române a doborât o altă dronă care a încălcat spaţiul aerian al României. O misiune îndeplinită cu calm, precizie şi respect pentru ceea ce contează cel mai mult: siguranţa oamenilor. Le mulţumesc tuturor militarilor care veghează, zi şi noapte, asupra cerului României. Profesionalismul lor este cea mai puternică garanţie că ne îndeplinim misiunea cu responsabilitate, alături de aliaţii noştri", a scris Gheorghiţă Vlad pe Facebook.
O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, sâmbătă dimineață, în apropiere de Delta Dunării. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan.
Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei, a transmis și Ministerul Apărării.
Sursa:
StirilePROTV
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