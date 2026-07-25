Pilotul român care a doborât două drone în 24 de ore la manșa unui F-16. Ce se știe despre el

La ora 08:22, același pilot, aflat la manșa aceleiași aeronave F-16 a Forțelor Aeriene Române și sprijinit de același coleg, a doborât a doua dronă care a intrat în spațiul aerian românesc, potrivit MApN.

Drona a fost interceptată și distrusă deasupra unei zone nepopulate din apropierea frontierei cu Ucraina, fără a fi înregistrate victime sau pagube.

Piloții au mai puțin de 28 de ani

Pilotul român de F16 care a doborât drona de la Buzău are grad de căpitan, iar pilotul care l-a asistat e locotentent, a dezvăluit vineri șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. El îi descrie pe cei doi, care nu au mai mult de 28 de ani, ca pe „tineri care și-au făcut datoria”.

„Piloții sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent, adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și Aviația Română sunt la un nivel superior”, a precizat vineri, într-o conferință de presă, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.

Întrebat de reporteri dacă pilotul care a doborât drona va fi decorat, generalul a spus: „Eu îmi doresc să fie decorat, și să fie decorat cu ordine naționale, dacă este posibil. O să vedem, din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, o să îl decorez eu”.