În lipsa mișcării, ne mărim riscul să facem varice. Dar și tromboză venoasă profundă, cheaguri care pot pleca în circulația generală.

Lipsa mișcării crește riscul de tromboză și varice

Dr. Florin Bloj, medic primar radiologie intervențională: „Există rezolvare minim invazivă, se pot trata cazurile cărora li se spusese că nu există nicio variantă terapeutică, așa o să trăiască până la final, nu este adevărat. Se pot trata, pacienții trebuie să știe că există tratament și pentru patologie venoasă, pentru că multă lume spune – «asta se face doar pentru artere, nu se face și pentru vene!».”

Venele întorc sângele neoxigenat de la țesuturi spre inimă. De 10 ori e mai mică viteza de circulație în vene decât în artere, vasele care transportă sânge oxigenat de la inimă la celule.

Corespondent PROTV: „Sedentarismul cronic, fumatul, alcoolul și deshidratarea severă – toate scad viteza de întoarcere a sângelui. Și pot apărea cheaguri în vene. În faza acută, piciorul se mărește și doare. În faza acută, există cel mai mare risc ca un cheag din membrele inferioare să plece spre plămâni, de exemplu, ne spun medicii.”

De aceea, tratamentul se face în urgență – dacă observați un picior mărit, cald și dureros.

Cheagurile de sânge necesită tratament de urgență

Dr. Florin Bloj, medic primar radiologie intervențională: „50% din cei tratați corect, cu doza corectă și în momentul potrivit, tot dezvoltă un sindrom post-trombotic, mai ales în cazul trombozelor înalte, unde venele au 14-16 mm, rămân resturi trombotice, le aspirăm, asta în max. 20 de zile. Dizolvarea cheagului de sânge se face prin injectarea unui medicament care dizolvă cheagul și apoi se trece prin vasul de sânge și se aspiră resturile.”

Uneori, cheagurile în venele profunde sunt vechi de ani de zile. Organismul le acoperă cu fibre dure. Există tratament minim invaziv, care redă calitatea vieții.

Dr. Florin Bloj, medic primar radiologie intervențională: „Și în cazul lor există proceduri de radiologie intervențională, care deschid cheagul, chiar dacă în cazul lor e uscat. 00:06:06 E o altă procedură, nu prin injectarea unui agent trombolitic, ci prin traversarea cu baloane, deschidere plus stenturi, dar se poate efectua și pacienții își restabilesc calitatea vieții în 2-3 zile.”

Sistemul venos profund, care nu se vede, are o legătură directă cu venele superficiale. Când venele mari, profunde, nu funcționează bine, aruncă sângele în venele de suprafață. Așa apar varice pe un singur picior. În acest caz, varicele sunt o complicație a suferinței venelor din profunzime. Se tratează minim invaziv.