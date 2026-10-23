„Pe baza concluziilor autorităţilor de securitate austriece, Ministerul Afacerilor Externe al Austriei a luat măsuri împotriva a patru diplomaţi ruşi din Viena”, se arată într-un comunicat oficial, care precizează că aceștia au fost declarați personae non gratae și obligați să părăsească țara, relatează Reuters, preluat de news.ro.

Din cei patru, trei activau în cadrul Ambasadei Rusiei în Austria, iar cel de-al patrulea era atașat delegației ruse pe lângă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), ocupându-se de securitate militară și controlul armamentului.

Agențiile de presă rusești au transmis, citând un oficial al Ministerului de Externe de la Moscova, că Rusia va riposta la această măsură, deși, deocamdată, nu au fost furnizate detalii concrete.

Această decizie ridică la 18 numărul total al diplomaților ruși expulzați de Austria începând din anul 2020. Deși menține un statut de neutralitate politică, guvernele de la Viena au susținut Ucraina de la declanșarea invaziei rusești pe scară largă, în 2022. Cu toate că autoritățile austriece evită, de obicei, să comenteze detaliile unor astfel de cazuri, în luna mai a acestui an, când au fost expulzați alți trei diplomați ruși, motivul invocat a fost existența unei „păduri de antene” pe acoperișurile clădirilor diplomatice, susceptibile a fi utilizate pentru activități de spionaj.

Viena reprezintă un hub diplomatic major, găzduind sediul OSCE și al unor organizații ale Națiunilor Unite, precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Statele de anvergură, precum Rusia sau Statele Unite, mențin adesea ambasadori distincți pentru Austria, OSCE și organizațiile ONU, fiecare conducând o misiune separată. Orașul, care a fost împărțit în sectoare aliate după cel de-al Doilea Război Mondial, are o reputație istorică de „cuib al spionilor”, prezența diplomatică numeroasă oferind acoperire și imunitate agenților de informații.

Diplomații ruși epulzați din Europa

În paralel, agenția oficială rusă TASS a trecut în revistă măsurile similare luate recent de alte state europene și ripostele Moscovei. Astfel, pe 8 septembrie, ministrul ungar de Externe, Anita Orbán, a anunțat expulzarea a 10 angajați ai Ambasadei Rusiei de la Budapesta, Moscova răspunzând prin ordonarea părăsirii țării a unui grup de angajați ai misiunilor diplomatice ungare din Moscova, Sankt Petersburg și Kazan.

Pe 2 septembrie, guvernul german a decis închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn, cu efect din 18 septembrie, personalul și familiile acestora fiind obligate să părăsească Germania.

În ceea ce privește România, pe 29 mai a fost decisă închiderea Consulatului General al Rusiei din Constanța, consulul general fiind declarat persona non grata. Ca ripostă, pe 25 iunie, Rusia a închis Consulatul General al României din Sankt Petersburg și a declarat consulul persona non grata. Ulterior, pe 27 iulie, România a anunțat expulzarea unui alt diplomat rus, acordându-i un termen de cinci zile pentru a părăsi țara, Moscova răspunzând pe 27 august prin declararea persona non grata a unui angajat al Ambasadei României de la Moscova.