Celulele grase abdominale produc hipertensiune și inflamație. Beneficiile sportului pentru vasele de sânge

Când scăpăm de 10 % din greutatea corporală, hipertensiunea va scădea automat. Celulele grase de pe abdomen cresc tensiunea pentru că strâng vasele.

Și tot excesul de celule grase din abdomen produce inflamație, chiar în vasele de sânge. Și iar sunt strânse. Scăpăm de 10% din grăsime, vasele se relaxeaxă.

Celulele grase din abdomen strâng vasele de sânge. Așa crește tensiunea arterială. Și tot celulele grase abdominale produc inflamatie în tot organismul. Apare inflamație și in interiorul vaselor de sânge. Următorul pas - crește tensiunea.

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „O tensiune normală în cabinetul medicului este sub 120 cu 70 . Tensiunea crescute este 140 cu 90. Dacă ne luăm tensiune acasă și o găsim câteva zile 13 cu 5 asta înseamnă hipertensiune. Medicamentele nu sunt suficiente ca sa regleze tensiunea arterială. Dacă reușesc să dea jos kilogramele, se reduce tensiunea și, de multe ori, vom reduce si dozele de medicament.”

Tensiunea arterială înseamnă un sistem perfect de reglaje fine. Sistemul nervos trimite în vase adrenalina, dar și substanțe de relaxare. Reglează astfel și valorile tensiunii arteriale. Rinichii reglează sodiul și potasiul și controlează tensiune arterială. Vasele de sânge pot să se miște și să regleze tensiunea.

Dr. Carnem Cristescu, medic primar medicină internă: „Dacă eu am o rezistență mare în artere, peretele se îngroașă. Îngroșarea asta o să ducă la o limitare a activității și inima o să primească sângele atât cât poate. Cantitatea de sânge, care vine, se redistribuie. Se redistribuie în ficat - ficatul are capacitatea de a prelua cantități mari de sânge. Și splina se încarcă cu sânge, în prima fază, în ideea de a scădea travaliul inimii.”

Un abdomen suplu înseamnă tensiune arterială normală. Și mai avem un medicament la dispozitie. L-a inventat natura: sportul.

După 3 luni de mișcare regulată, se petrece un fenomen miraculos. Producem vase noi de sânge, din arterele principale. Această rețea scade hipertensiunea.

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Se dezvoltă circulația colaterală. Ce înseamnă circulația colaterală? Din vasele principale încep să se dezvolte vase mai mici de sânge în paralel cu vasul principal și scade rezistența periferică vasculară. Rezistența periferică vasculară e cea care crește rezistența în vasul de sânge. Prin dezvoltarea acestei circulații colaterale, sângele se redistribuie și scade presiunea în vasele de sânge.”

Vasele noi de sânge pe care le crează mișcarea țin tensiunea arterială în control. În plus, în interiorul lor, când ne mișcăm, producem oxid nitric. Relaxează vasele, și tensiunea este în control. Așadar suntem bine când facem miscare în aer liber, la sala ori la piscina.

