Celulele grase abdominale produc hipertensiune și inflamație. Beneficiile sportului pentru vasele de sânge

Doctor de bine
07-09-2025 | 11:03
×
Codul embed a fost copiat

Când scăpăm de 10 % din greutatea corporală, hipertensiunea va scădea automat. Celulele grase de pe abdomen cresc tensiunea pentru că strâng vasele.

autor
Andreea Groza

Și tot excesul de celule grase din abdomen produce inflamație, chiar în vasele de sânge. Și iar sunt strânse. Scăpăm de 10% din grăsime, vasele se relaxeaxă.

Celulele grase din abdomen strâng vasele de sânge. Așa crește tensiunea arterială. Și tot celulele grase abdominale produc inflamatie în tot organismul. Apare inflamație și in interiorul vaselor de sânge. Următorul pas - crește tensiunea.

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „O tensiune normală în cabinetul medicului este sub 120 cu 70 . Tensiunea crescute este 140 cu 90. Dacă ne luăm tensiune acasă și o găsim câteva zile 13 cu 5 asta înseamnă hipertensiune. Medicamentele nu sunt suficiente ca sa regleze tensiunea arterială. Dacă reușesc să dea jos kilogramele, se reduce tensiunea și, de multe ori, vom reduce si dozele de medicament.”

Tensiunea arterială înseamnă un sistem perfect de reglaje fine. Sistemul nervos trimite în vase adrenalina, dar și substanțe de relaxare. Reglează astfel și valorile tensiunii arteriale. Rinichii reglează sodiul și potasiul și controlează tensiune arterială. Vasele de sânge pot să se miște și să regleze tensiunea.

Citește și
talie, silueta, dieta
Alimentul care nu conține calorii, ba chiar le consumă. „Doctor de bine” explică

Dr. Carnem Cristescu, medic primar medicină internă: „Dacă eu am o rezistență mare în artere, peretele se îngroașă. Îngroșarea asta o să ducă la o limitare a activității și inima o să primească sângele atât cât poate. Cantitatea de sânge, care vine, se redistribuie. Se redistribuie în ficat - ficatul are capacitatea de a prelua cantități mari de sânge. Și splina se încarcă cu sânge, în prima fază, în ideea de a scădea travaliul inimii.”

Un abdomen suplu înseamnă tensiune arterială normală. Și mai avem un medicament la dispozitie. L-a inventat natura: sportul.

După 3 luni de mișcare regulată, se petrece un fenomen miraculos. Producem vase noi de sânge, din arterele principale. Această rețea scade hipertensiunea.

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Se dezvoltă circulația colaterală. Ce înseamnă circulația colaterală? Din vasele principale încep să se dezvolte vase mai mici de sânge în paralel cu vasul principal și scade rezistența periferică vasculară. Rezistența periferică vasculară e cea care crește rezistența în vasul de sânge. Prin dezvoltarea acestei circulații colaterale, sângele se redistribuie și scade presiunea în vasele de sânge.”

Vasele noi de sânge pe care le crează mișcarea țin tensiunea arterială în control. În plus, în interiorul lor, când ne mișcăm, producem oxid nitric. Relaxează vasele, și tensiunea este în control. Așadar suntem bine când facem miscare în aer liber, la sala ori la piscina.

Sursa: Pro TV

Etichete: doctor de bine,

Dată publicare: 07-09-2025 11:03

Articol recomandat de sport.ro
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Citește și...
Alimentul care nu conține calorii, ba chiar le consumă. „Doctor de bine” explică
Doctor de bine
Alimentul care nu conține calorii, ba chiar le consumă. „Doctor de bine” explică

Singurul aliment care nu contine calorii este apa. Și chiar consumă. Odată ce bem, intestinul de mișcă și consumă energie. Iar absorbția apei înseamnă tot consum energetic.

Febra poate ascunde boli hematologice. Când este necesar să mergem la medic. „Trebuie să diagnosticăm repede”
Doctor de bine
Febra poate ascunde boli hematologice. Când este necesar să mergem la medic. „Trebuie să diagnosticăm repede”

Luați măsuri atunci când febra, nu neapărat mare, nu mai trece. În acest caz pot fi infecții produse de bacterii, care au nevoie urgentă de antibiotice sau e vorba de boli autoimune ori hematologice.

Colesterolul produs de ficat poate fi redus cu statine. Este principalul factor pentru infarct și AVC
Doctor de bine
Colesterolul produs de ficat poate fi redus cu statine. Este principalul factor pentru infarct și AVC

Ficatul produce colesterol, iar ce produce ficatul, în exces, inclusiv din motive genetice poate fi atacat cu medicamente.

Recomandări
Parlamentul votează astăzi cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția contestă Pachetul 2 de măsuri fiscale
Stiri Politice
Parlamentul votează astăzi cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția contestă Pachetul 2 de măsuri fiscale

Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite Guvernul

Cea mai mare școală din țară începe anul cu directori demisionari și clase mutate în containere. Părinte: Suntem puși la zid
Stiri Educatie
Cea mai mare școală din țară începe anul cu directori demisionari și clase mutate în containere. Părinte: Suntem puși la zid

Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu mai meargă luni la școală”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

Tot mai mulți absolvenți de liceu aleg să își amâne studiile universitare. Ce planuri au cei care nu se înscriu la facultate
Stiri Educatie
Tot mai mulți absolvenți de liceu aleg să își amâne studiile universitare. Ce planuri au cei care nu se înscriu la facultate

Admiterea de toamnă în multe universități din țară vine cu mii de locuri disponibile, dar cu un număr redus de candidați pentru că sunt tot mai puțini absolvenți de liceu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Septembrie 2025

02:07:01

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28