Aceste canale trebuie vizualizate anual la ecografia mamară, pentru că nu există nicio altă cale de prevenție împotriva cancerului de sân, cea mai frecventă boală oncologică, care apare la sexul feminin.

Ioan Stoian, medic primar ginecolog: „S-a constatat statistic că femeile cu sân dens au chiar un factor de risc pentru cancer mamar. Facem mamografia și este un sân dens, iar acolo nu se vede nimic. Facem ecografie sau RMN și punem în evidență un cancer în sânul în care, la mamografie, nu s-a văzut nimic. S-a constatat că sânul dens este un factor de risc.”

Sân dens înseamnă preponderent așa-numitul țesut glandular și nu țesut gras.

Ioan Stoian, medic primar ginecolog: „Țesutul glandular mamar - canale prin care circulă laptele și care pleacă de la nivelul mamelonului. În capătul lor începe să se arborizeze ca ramurile de la un copac și, în capăt, este locul unde se secretă laptele, când femeia devine mamă.”

În interiorul acestor canale apare frecvent cancerul de sân. Nu este posibil să schimbăm anatomia. Sunt posibile doar investigațiile regulate, de la vârstă tânără.

Ecografia mamară trebuie făcută, de control, de la 20 de ani. Mamografia trebuie să însoțească ecografia de la 40 de ani. În prezent, doza de radiații încasată la mamografie este nesemnificativă. Iată explicația:

Narcis Mașala, medic primar radiolog: „Nu de la iradierea la mamografie se face cancer, ci de la prea puține investigații. Iradierea este foarte mică și, ca să o înțelegem, la fiecare două săptămâni de viață încasezi doza de radiații de la o mamografie.”

În prezent, nu avem Program național pentru screeningul cancerului de sân, deși este cea mai frecventă boală oncologică în rândul femeilor. De aceea, contează să vă faceți timp, o dată pe an, pentru investigarea acestor organe supuse riscului.

Leziunile din sân, descoperite când au doar câțiva milimetri, înseamnă că boala se vindecă doar prin operație.