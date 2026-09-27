Doctor de bine. Emisiunea integrală din 27 septembrie 2026

Doctor de bine
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate
autor
Știrile PRO TV

Sursa: StirilePROTV

Etichete: doctor de bine,

Articol recomandat de sport.ro
Cine a fost „tricolorul” remarcat de L'Equipe după Suedia - România 2-1
Cine a fost „tricolorul” remarcat de L'Equipe după Suedia - România 2-1
Citește și...
răceală gripă
Doctor de bine
Persoanele la care gripa poate crește de șase ori riscul de infarct și AVC. Explicațiile medicilor

De șase ori crește riscul infarctului și al accidentului vascular cerebral în timpul gripei dacă aveți deja hipertensiune ori depuneri de colesterol în interiorul vaselor.

62592734
Doctor de bine
O bacterie transmisă prin sărut poate crește riscul de cancer de stomac. Cum este depistată

Pare greu de crezut, dar este adevărat. Un sărut este poarta de intrare în organism a bacteriei helicobacter pylori. Și dacă folosiți aceeași veselă, vă puteți infecta în familie.

apa minerala
Doctor de bine
Din cauza tehnologiei sub presiune, apa îmbuteliată în plastic conține microplastic. Ce putem face să reducem nivelul

În apa potabilă putem verifica prezența microplasticelor. În Uniunea Europeană, abia acum se pun la punct metode prin care apa potabilă să fie cât mai puțin afectată de plastic.

Recomandări
Incident baza anglia 6
Stiri externe
Alertă în apropierea unei baze militare britanice, unde se află și trupe ale SUA. Locuințe evacuate și mai multe arestări

A fost declarată o situație de urgență majoră, iar locuințele au fost evacuate într-un sat situat în apropierea unei baze a Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) care găzduiește Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

Gettyimages vladimir putin
Stiri externe
Rusia a găsit pe cine să arunce vina pentru că nu se oprește războiul din Ucraina: ”Europa face tot pentru a împiedica”

Ministrul de Externe al Rusiei a acuzat din nou Europa că blochează sistematic negocierile de pace inițiate de administrația americană.

Shutterstock oameni pe strada timisoara
Stiri Economice
Criză în energie. Un oficial al UE avertizează statele membre să reducă mai mult consumul de gaze naturale şi electricitate

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a preţurilor la energie, provocată de perturbările de pe pieţele petrolului şi gazelor în urma războiului cu Iranul.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2026

02:21:19

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 20

22:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 21 - 2026

21:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 Septembrie 2026

03:32:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

S-a "rupt" în Suedia - România și a plecat acasă: "Nu va mai juca în următoarele 3 meciuri"

Sport

Gică Hagi a decis și îi schimbă postul: ”E atacant! Eu așa văd lucrurile”