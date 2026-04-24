Poliţia Română va escorta vineri un bărbat, de 47 de ani, cu dublă cetăţenie moldovenească şi română, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată, la un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova, în vederea executării unei pedepse privative de libertate, a anunţat IGPR.

Potrivit unui comunicat de presă, acesta va fi predat autorităţilor din Republica Moldova la PTF Albiţa, urmare a hotărârii emise de Curtea de Apel Bucureşti.

"Reamintim că, în urma activităţilor desfăşurate de către poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, la data de 9 septembrie 2025, a fost dispusă reţinerea acestuia şi ulterior arestarea preventivă, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată. Ancheta, desfăşurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informaţii din România, Ungaria şi Cehia, precum şi de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia şi Republica Moldova", a precizat sursa citată.

Este vorba despre Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova.

Pe 9 septembrie, acesta era adus sub escortă, de la Timişoara la sediul DIICOT, pentru a fi audiat.

DIICOT informa la acea vreme că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată.

"Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 şi până în prezent, suspectul, care a deţinut anterior funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activităţi de divulgare neautorizată a unor informaţii secrete de stat, către reprezentaţi ai unei puteri străine, respectiv ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României", informa DIICOT.

Conform DIICOT, între anii 2024 - 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta (Ungaria), cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate.

În luna februarie, Alexandru Bălan a fost trimis în judecată de DIICOT. El se afla în arest din 10 septembrie 2025, măsura fiind prelungită de mai multe ori de instanţele din Capitală.