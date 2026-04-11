Analiza ştiinţifică indică diferenţe consistente între persoanele care nu s-au căsătorit niciodată şi cele care sunt sau au fost căsătorite, sugerând că factorii sociali pot avea un rol în riscul de dezvoltare a cancerului, fără a indica însă o relaţie directă de cauzalitate.

Adulţii care nu s-au căsătorit niciodată au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer comparativ cu cei care sunt sau au fost căsătoriţi, potrivit unui studiu realizat în Statele Unite pe peste patru milioane de cazuri.

Creşterea riscului a fost observată pentru aproape toate tipurile majore de cancer şi este mai accentuată în cazul cancerelor prevenibile, asociate infecţiilor, fumatului sau legate de reproducere.

Studiul a fost coordonat de cercetători de la Centrul pentru Cancer Sylvester Comprehensive, parte a Facultăţii de Medicină, din cadrul Universităţii din Miami (University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine), şi a fost publicat pe 8 aprilie, în revista Cancer Research Communications, o revistă a Asociaţiei Americane pentru Cercetarea Cancerului (American Association for Cancer Research).

Autorii subliniază că statutul marital poate reflecta factori sociali relevanţi pentru riscul de cancer la nivelul populaţiei. Ei precizează că rezultatele nu înseamnă că mariajul previne cancerul sau că oamenii ar trebui să se căsătorească, ci că persoanele necăsătorite ar trebui să acorde o atenţie mai mare factorilor de risc, screeningului şi îngrijirii medicale.

Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat date din 12 state americane, care au inclus informaţii demografice şi oncologice pentru peste 100 de milioane de persoane, dintre care mai mult de patru milioane aveau un diagnostic de cancer.

Au fost incluse cazuri de cancer diagnosticate la vârsta de peste 30 de ani, în perioada 2015–2022. Participanţii au fost împărţiţi în două categorii: persoane care sunt sau au fost căsătorite (inclusiv divorţate sau văduve) şi persoane care nu s-au căsătorit niciodată. Aproximativ unul din cinci adulţi din studiu nu fusese niciodată căsătorit.

Analiza a arătat diferenţe marcate între cele două grupuri. Persoanele care nu s-au căsătorit niciodată au avut rate mai mari de apariţie a cancerului.

Pentru unele tipuri de cancer, diferenţele au fost foarte mari.

De exemplu, bărbaţii necăsătoriţi au avut o rată de aproximativ cinci ori mai mare de cancer anal comparativ cu bărbaţii căsătoriţi, iar femeile necăsătorite au avut o rată de aproape trei ori mai mare de cancer de col uterin faţă de cele care sunt sau au fost căsătorite.

Aceste două tipuri de cancer sunt strâns legate de infecţia cu virusul papiloma uman (HPV), ceea ce poate reflecta diferenţe în nivelul de expunere la infecţia cu acest virus, şi, în cazul cancerului de col uterin, diferenţe de screening şi prevenţie.

Există diferențe semnificative și în funcție de sex, rasă și vârstă

Pentru alte tipuri de cancer, cum ar fi cel endometrial sau ovarian, diferenţele pot fi parţial explicate de faptul că femeile căsătorite au mai frecvent copii, iar acest factor este asociat cu un efect protector.

Diferenţele au fost observate şi între sexe.

Bărbaţii care nu s-au căsătorit niciodată au avut un risc cu aproximativ 70% mai mare de cancer faţă de bărbaţii căsătoriţi, în timp ce femeile necăsătorite au avut un risc cu aproximativ 85% mai mare comparativ cu cele care sunt sau au fost căsătorite. În acest caz, avantajul asociat mariajului a fost uşor mai pronunţat la femei.

Cele mai puternice asocieri au fost identificate pentru cancerele legate de infecţii, fumat sau consum de alcool, precum şi pentru cancere influenţate de factori hormonali şi reproductivi, la femei.

În schimb, pentru cancerele care beneficiază de programe de screening bine dezvoltate, precum cancerul de sân, tiroidian sau de prostată, diferenţele au fost mai reduse.

Analiza a evidenţiat şi variaţii în funcţie de rasă şi vârstă.

Bărbaţii de culoare care nu s-au căsătorit niciodată au avut cele mai mari rate generale de cancer. În acelaşi timp, bărbaţii de culoare căsătoriţi au avut rate mai mici decât bărbaţii albi căsătoriţi, ceea ce sugerează că, în acest grup, persoanele căsătorite au un risc mai mic de cancer.

Asocierile dintre statutul marital şi cancer au fost mai puternice la persoanele cu vârsta peste 50 de ani.

Autorii menţionează şi câteva limitări ale studiului. Persoanele care au un stil de viaţă mai sănătos sau o integrare socială mai bună pot fi mai predispuse să se căsătorească, ceea ce ar fi putut influenţa rezultatele studiului. De asemenea, studiul nu a inclus persoanele necăsătorite aflate în relaţii stabile.

Cercetările viitoare ar putea analiza separat categoriile de persoane căsătorite, divorţate şi văduve şi ar putea urmări evoluţia pe termen lung a acestor populaţii pentru a înţelege mai bine impactul schimbărilor de statut marital asupra riscului de cancer.

Autorii subliniază că asocierea identificată este o observaţie nouă care necesită investigaţii suplimentare.