Se vor transforma în cancer. Dacă polipii sunt eliminați în timpul colonoscopiei, cancerul este prevenit. Ne explică medicul de chirurgie oncologică, Octavian Popescu.

Andreea Groza: „Spuneți că oamenii născuți după 1990 au un risc mai mare de cancer de colon. Aveți și explicații?”

Dr. Octavian Popescu: „Avem studii largi, care ne arată că, dacă v-ați născut după 1990, aveți risc de cancer de colon de 2 ori mai mare de a dezvolta cancer de colon și de 4 ori mai mare de a face cancer de rect. Nu știm încă explicațiile. Cei mai mulți se gândesc la schimbarea alimentației, dar încă nu știm.”

Andreea Groza: „Între cancerul de colon și cel de rect e o diferență fundamentală, din punctul dvs. de vedere. De ce?”

Dr. Octavian Popescu: „Cancerul de colon e mai ușor de controlat decât cancerul de rect. La cancerul de colon, sunt operații relativ simple, în care îndepărtăm segmentul afectat din colon, cu toți ganglionii, și apoi reconectăm capetele colonului rămas.”

Rectul este ultima porțiune a intestinului, înainte de anus. Este dificil de abordat și, după părerea mea, ar trebui operat doar în centre specializate oncologice.

În pelvis, găsim o zonă cu nervi, care controlează micțiunea, defecația, activitatea sexuală. Iar la bărbați, pelvisul poate avea doar 7 cm, o zonă extrem de mică, în care trebuie să conservăm nervi importanți și să și scoatem, uneori, tumori mari. În jurul rectului, este un strat de grăsime în care sunt toți ganglionii. Este extrem de greu la chirurgia clasică și chiar la cea laparoscopică. Doar la chirurgia robotică, brațele care intră în pelvis sunt extrem de subțiri și putem să eliberăm tumora milimetru cu milimetru și să păstrăm nervii. De aceea, operația robotică durează puțin mai mult.

Știu că sunt în plan programe naționale pentru chirurgia robotică, ca această chirurgie să fie pentru fiecare pacient. Fiecare pacient trebuie să beneficieze de cel mai avansat tratament oncologic. Fiecare are acest drept!

Prin operațiile robotice, după un cancer de rect, micțiunea este bună, defecația este bună, activitatea sexuală este normală. Așadar, o calitate bună a vieții.

Spre exemplu, dacă ne referim la cancere de rect, fără tratament avansat, poți rămâne cu anus contra naturii, ceea ce modifică iremediabil viața.”

Andreea Groza: „Ce înseamnă prevenție?”

Dr. Octavian Popescu: „Înseamnă să mergi la colonoscopie. Se face cu sedare și este decontată acum. În timpul colonoscopiei, medicul gastroenterolog, dacă găsește polipi, îi elimină și elimină astfel riscul de cancer.”

Cancerele de colon se fac pe polipi, tumori benigne la început, care devin cancer în aproximativ 10 ani.

Andreea Groza: „Și dacă vorbim de prevenție în stilul de viață?”

Dr. Octavian Popescu: „Avem nevoie de fibre din legume, cereale integrale și fructe. Vreți o friptură, e ok cu 200 de grame de legume alături. Odată ce fibrele ajung în colon, sunt descompuse de bacterii și produc substanțe, care protejează celulele colonului. Dacă mâncăm 10 grame de fibre zilnic, scădem cu 10% riscul cancerului de colon. Mâncăm 20 de grame de fibre zilnic, scădem cu 20% riscul cancerului de colon.”