Nu există masă de sărbătoare fără un deşert, așa că haideți să vorbim despre pască și cozonac. Dacă e un produs care nu are corespondent în bucătăria altor popoare, cozonacul e acela! Au și italienii "panettone" al lor, dar nu seamănă cu cozonacul. Cozonacul nu e nici chec, nici prăjitură, nici tort.

Ce e de fapt cozonacul? O pâine fină și dulce, pufoasă şi bine crescută, făcută din cea mai albă făină, îmbogățită cu multe gălbenușuri, zahăr și unt, umplută din belșug cu nucă, cacao și stafide.

Spre deosebire de pâine, care are în medie 230cal/100g, cozonacul ajunge la 350-400cal. Nu puteam să-l acuzăm că ar fi un desert periculos, e mai degrabă un produs de panificație, decât unul de cofetărie.

Care sunt recomandările pentru cozonac? Secretul stă în frământat, dospit și copt: cade greu la stomac dacă nu e crescut în tihnă sau nu e bine copt. Poate provoca arsuri şi indigestie dacă e mâncat cald, proaspăt scos din cuptor. Ar fi ideal să așteptați până a 2-a zi, în felul ăsta drojdia își termină fermentația și nu mai dă arsuri.

Atenție și la umplutură, dacă folosim prea multă nucă, cacao și zahăr putem dubla valoarea calorică a cozonacului. Nu e de mirare că panettone, cozonacul italian cu cocă pufoasă cu stafide, are sub 300cal/100g.

La extrema cealaltă se află cozonacul austriac Rozen Krantz- un fel de ruladă cu unt și zahăr care înflorește la copt precum un trandafir- dar și caloriile sunt pe măsură! Nici babka nu se lasă mai prejos, este un cozonac însiropat cu zahăr, care seamănă a tort!

Ce este pască? Un cozonac de primăvară. Umplutura consistentă de nucă, cacao și zahăr din timpul iernii este înlocuită cu brânză proaspătă. Brânza de vaci este un produs lactat cu grăsime sub 10%, conține zer și multe proteine, are puțină lactoză și sub 150cal/100g, adică nici jumătate din caloriile din telemea.

Ține de foame, are mult calciu, culturi de bacterii probiotice și factori de protecție împotriva obezității. Brânza proaspătă nu e niciodată mai gustoasă ca primăvara!

Înapoi la pască! Ca să fie cu adevărat un cozonac dietetic, atenție la cantitatea de zahăr din rețetă. Să nu aveți impresia că succesul rețetei depinde de zahăr, un aluat este pufos și gustos datorită felului în care a fost frământat. Folosiți făină și drojdie de calitate și respectați timpii de dospire. O pască reușită nu trebuie să fie foarte dulce, compensați cu stafide, vanilie și rom.

Cantitatea face și ea diferența: o felie de pască sau cozonac alături de o cafea cu lapte este meniul ideal pentru un mic dejun de sărbătoare sau o gustare de ora 5. Dacă le consumați pe post de desert, ar fi bine ca la masa respectivă să nu mai existe alte făinoase. După ciorbă de miel, stufat sau friptură cu salată verde, toate mâncate fără pâine, merge de minune o porție de pască sau cozonac. Respectăm echilibrul culinar și nutrițional și nici probleme cu silueta nu avem!