Această bacterie este principalul factor de risc al bolilor grave ale stomacului.

Un sărut – așa poate fi luată bacteria helicobacter pylori. Odată ce produce infecția în stomac, în lipsa tratamentului, stomacul poate dezvolta cancer.

Trei din patru pacienți care fac cancer de stomac, au și helicobacter pylori. Ne explică medicul specialist de chirurgie oncologică, Octavian Popescu motivele:

Octavian Popescu, medic specialist chirurgie oncologică: „Această bacterie menține o inflamație constantă în stomac și aceasta inflamație modifică învelișul stomacului din interior. Și transformă celulele prin metaplazie - adică un țesut de apărarea al stomacului -, apoi displazie, un stadiu înainte cancerului, și apoi cancer”.

Testul, care verifică prezența infecției, se poate face ușor din materiile fecale. Verificați stomacul prin endoscopie, de asemenea se face test rapid de helicobacter pylori. Endoscopia se poate face cu bilet de trimitere de la medicul de familie.

Odată decoperită infecția, medicul de familie vă recomandă 2 antibiotice. Dar pentru că există riscul de reinfectare, odată ce un membru al familiei e diagnosticat și ceilați au nevoie de analize. Iar tratamentul se face simultan de toți cei alături de care locuiți. Acesta deorece reinfectarea se face dacă beți din același pahar, folosiți aceleași tacâmuri, care n-au fost evident sterilizate.

Cancerul de stomac este agresiv, dar descoperit la început are 90% șanse de vindecare.

Octavian Popescu, medic specialist chirurgie oncologică: „Fiind o boală agresivă, se îndepărtează tot stomacul cu toți ganglionii limfatici, pe unde se drenează limfa de la nivelul stomacului. E o zonă sensibilă pentru că sunt vase mari de sânge, foarte importate pentru că alimentează ficatul. Studiile recente au demonstrat - cu ajutorul robotului putem îndepărta un număr mai mare de ganglioni pe unde se scurge limfa din stomac și ne oferă oncologic o șansă mai mare de supraviețuire. Există tehnici, care fac stomac din intestin subțire, se face o punguță din intestin și se acumulează acolo alimentele, se amestecă cu sucurile digestive și totul revine la aproape normal în timp”.

Stomacul reconstruit din intestin subțire își reia astfel funcțiile.