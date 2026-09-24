Potrivit acestora, miercuri seară, în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de ieşire din ţară, un cetăţean ceh, în vârstă de 41 de ani, care conducea un autoturism de lux, fabricat în anul 2023 şi înmatriculat în Cehia.

"Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care poliţiştii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare de către autorităţile cehe. În cadrul verificărilor, bărbatul a declarat că îi împrumutase proprietarului autoturismului o sumă importantă de bani şi, întrucât nu a mai reuşit să îşi recupereze banii, a luat autoturismul cu care s-a prezentat la control", au precizat oficialii STPF.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 622.000 de lei, a fost indisponibilizat.