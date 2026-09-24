Ambasada Olandei în România a transmis, joi, într-un comunicat de presă, o nouă prelungire a misiunii aparatelor de zbor MQ-9 Reaper, potrivit News.ro.

”Ministerul Apărării din Olanda desfăşoară dronele MQ-9 Reaper pentru aşa-numitele operaţiuni de Poliţie Aeriană. Avioanele fără pilot colectează date şi informaţii aeriene. Folosind senzori de la bord, sistemul ajută la construirea unei imagini situaţionale cuprinzătoare”, se arată în comunicatul citat.

Avioanele fac parte din capacitatea mai amplă de Informaţii, Supraveghere şi Recunoaştere (ISR) pentru Flancul Estic al NATO.

Aliaţii europeni din NATO au acoperit în mare măsură lacunele lăsate de Statele Unite în planurile de apărare ale Alianţei, a anunţat, la începutul lunii iulie, comandantul suprem al NATO (SACEUR), generalul Forţelor Aeriene ale SUA Alexus Grynkewich, într-o declaraţie furnizată agenţiei Reuters.

În luna mai, SUA au anunţat aliaţii că au decis să reducă fondul de capacităţi militare ​angajate în cadrul alianţei transatlantice în caz de criză.

Măsura are scopul de a pune capăt treptat unei "co-dependenţe nesănătoase" faţă de forţele americane, în contextul în care Washingtonul se confruntă cu posibilitatea unor conflicte simultane pe mai multe teatre de operaţiuni.

SUA nu au dezvăluit public detalii privind reducerile sale, dar acestea variază de la avioane de realimentare la avioane de vânătoare, drone şi nave, potrivit cifrelor furnizate agenţiei Reuters de o sursă militară.

Numărul avioanelor de vânătoare americane F-15 şi F-15E puse la dispoziţia NATO va scădea cu o treime, la 99, iar numărul dronelor MQ-4 şi MQ-9 Reaper se va reduce la jumătate, la 12, potrivit sursei.

Numărul avioanelor de realimentare KC-135 şi KC-46 scade de la 79 la 63, în timp ce va fi alocat doar un singur bombardier strategic şi un singur portavion, în loc de două.

Numărul avioanelor de patrulare maritimă scade de la 26 la 15, numărul distrugătoarelor scade de la 17 la nouă, iar singurul submarin echipat cu rachete de croazieră este, de asemenea, eliminat din angajamente.

Alianţa NATO se află sub o presiune fără precedent, unele ţări europene fiind îngrijorate că Washingtonul ar putea pune în aplicare ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump de a se retrage.