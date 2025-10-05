Motivul pentru care ne doare capul când ne concentrăm prea mult. Ce tratamente există pentru migrene

Doctor de bine
05-10-2025 | 10:24
Putem să experimentăm peste 200 de tipuri de durere de cap. Cele mai frecvente nu au legătură cu tensiunea arterială, ci cu tensiunea musculară.  

Andreea Groza

Mușchii din jurul craniului se contractă și apare durerea de cap. Cu alte cuvinte, concentrarea prelungită doare. E vorba despre atenția la mediul exterior sau de atenția la propriile emoții. De aceea, în anxietate și depresie găsim frecvent dureri de cap.

Electroencefalograma înregistrează activitatea electrică a creierului. Dar, înainte de a înregistra creierul, înregistrează mișcarea mușchilor situați pe craniu. Vorbim despre mușchii care dor dacă suntem multă vreme atenți sau stresați.

Conf. univ. dr. Ioana Mîndruță, medic primar neurolog: „Atenția doare, da! Doare de ce? Pentru că mușchii din jurul craniului se contractă, se contractă fără ca noi să conștientizăm acest fenomen. Musculatura oculară face mici ajustări tot timpul, astfel încât, continuu, zi după zi, în momentul în care suntem atenți, această musculatură învață să se contracte într-un anumit fel și asta creează un tipar care, în timp, doare. Și pacienții vin de multe ori în neurologie cu această acuză a durerii, care parcă ar comprima craniul, ar comprima ca într-o cască.”

Aceasta este durerea de cap de tip tensional. Este vorba de o durere bilaterală. Nu are legătură cu tensiunea arterială, ci cu tensiunea musculară. Și nu arată vreo leziune structurală a creierului. Apare și dacă rulați emoții puternice:

alergat miscare sport
Cum putem proteja bariera intestinală. Rolul mișcării, alimentației și somnului pentru un organism sănătos

Conf. univ. dr. Ioana Mîndruță, medic primar neurolog: „Atenția asta poate fi asupra unor elemente din jur, din mediu, sau poate fi asupra elementelor interioare – anumite gânduri – și iar atenția poate fi puternic stimulată de viața noastră anterioară și, din nou, doare. De aceea, durerea de cap, cefaleea, e un simptom comun când suntem depresivi sau anxioși, mai ales.”

Durerile de cap repetate, legate de emoții, au nevoie de ajutor medical.

O altă durere de cap, care de asemenea nu arată leziuni în structura creierului, este migrena. Episoadele dureroase sunt severe. Durerea apare pe jumătatea capului, e pulsatilă și împiedică activitățile zilnice. Vorbim de a treia cauză de boală debilitantă neurologică.

Dr. Adina Maria Roceanu, medic primar neurolog: „Anumite tehnici imagistice speciale au arătat o hiperfuncție a unor structuri din trunchiul cerebral implicate în căile durerii în migrenă. A fost detectată o moleculă-cheie în apariția acestei dureri, se numește CGRP. Eforturile internaționale de găsire a unei terapii au avut ca scop țintirea acestei molecule.”

La nivelul vaselor de sânge din creier apare inflamația. În prezent, migrena poate fi prevenită prin așa-numiții anticorpi monoclonali, care țintesc chiar moleculele implicate în durere. Tratamentul e decontat de Casa de Asigurări de Sănătate și previne apariția episoadelor de durere intensă.

Dr. Adina Maria Roceanu, medic primar neurolog: „Acționează fie pe receptorul pe care ar trebui să se pună CGRP, îi acoperă locul, fie antagonizează molecula însăși. Îi blochează activitatea care e pro-inflamatorie și reușește să controleze această inflamație fără să producă vasoconstricție.”

Nu va strânge, așadar, vasele de sânge din creier. Un om din șapte a suferit un episod migrenos o dată în viață. Episoadele severe pot fi prevenite să apară.

