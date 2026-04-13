Dacă este Paște sunt și ouă roșii. Oul este o esență de nutrienți, un aliment de top cu valoare nutritivă crescută, preț accesibil și puține calorii. Deși e mic ca volum, oul are putere sațiogenă maximă, adică ține de foame mult timp. În ou avem proteine etalon, proteine de înaltă calitate, cu coeficient crescut de utilizare pentru sinteza de țesuturi noi. Indicele de utilizare al proteinelor din ou este de 94%, față de lapte cu 84%, pește cu 76% și carnea de vită cu 74%.

Șase grame de proteine într-un ou

Un ou de aproximativ 50g conține 80 cal repartizate astfel: 65cal în gălbenuș și 15cal în albuș. Are 6,3g proteine, 60% prezente în albuș și reprezentate în principal de albumină. Conține 5,3g grăsimi prezente exclusiv în gălbenuș, din care 2g acizi grași saturați și 200mg colesterol. Oul nu are glucide și nici fibre. Dar are vitamina A și D prezente exclusiv în gălbenuş și tot grupul de vitamine B, inclusiv B12 și acid folic. Sunt și minerale din belșug: zinc, fosfor, fier, seleniu, magneziu.

În gălbenuș există carotenoizi, pigmenți de culoare portocalie cu efect antioxidant, care protejează sănătatea ochilor. Dacă găina mănâncă iarbă și semințe de in, gălbenușul are și acizi grași Omega 3. Un ou acoperă 30% din doză zilnică de Omega 3. Culoarea gălbenușului este dată de hrană pe care o primește găina, în schimb culoarea cojii oului ține de rasa animalului. Gălbenușul de ou conține lecitină și colină, grăsimi valoroase din familia fosfolipide.

Organismul poate produce colină, însă consumul de ouă previne acumularea de grăsime în ficat, adică steatoza hepatică. Ce roluri mai are colină, pe lângă transportul și metabolizarea optimă a colesterolului în organism? Participă la formarea membranelor celulare și a țesutului nervos la copii și gravide, asigură dezvoltarea și funcționarea creierului la copii, ajută la repararea leziunilor neurologice și protecția memoriei la bătrâni.

Cum e cel mai bine să mâncăm oul

Cel mai ușor de digerat este oul fiert moale, care are albușul complet coagulat iar gălbenușul cleios. Proteinele din albuș au maximum de digestie cum când sunt gătite, în schimb proteinele din gălbenuș se digeră mai greu dacă oul este fiert tare. Contrar părerii generale, oul nu cade greu la ficat - probleme au doar cei care suferă de afecțiuni ale vezicii biliare. Gălbenușul stimulează golirea bilei, lucru ce poate cauza neplăceri celor cu calculi biliari.

Ce i se poate reproșa oului? Că are prea mult colesterol și dă alergii. Din fericire alergiile la proteinele din ou dispar spontan după vârsta de 5 ani. Cât despre colesterol, nivelul lui în sânge este mai degrabă datorat sedentarismului, fumatului și consumului de alcool, decât alimentației.