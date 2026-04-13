Gazdele i-au plimbat cu căruţa prin pădure, unde au încins grătarele pentru picnic. Apoi le-au arătat locuri memorabile.

Au fost și la Statuia lui Isus, cea mai înaltă din sud-estul Europei.

Înaltă cât un bloc de 7 etaje, statuia lui Iisus oferă o panoramă uimitoare asupra depresiunii dintre Odorheiu Secuiesc și Corund. Are 22 de metri și a fost construită cu bani donați de localnicii din Lupeni, comună aflată la poalele dealului. Este cea mai înaltă reprezentare a lui Iisus din sud-estul Europei, iar pe o scară interioară, spiralată, se poate urca până în vârf.

Turistă: „E un moment extraordinar, îţi dă o senzație de libertate, de apropierea de cel de sus, e un moment pe care nu o să-l uit!”

Odată reveniți cu picioarele pe pământ, musafirii sunt îndemnați să urce în căruțele care îi așteaptă la marginea pădurii.

Urmează 5 ore de hoinărit prin zone sălbatice, timp în care vișinata și palinca încălzesc atmosfera.

În adâncul pădurii, aşteaptă grătarul încins şi un loc adăpostit, pentru picnic. Cât timp slănina și carnea se perpelesc pe jar, turiştii mângâie caii, admira locul și mai toarnă în ceșcuțele primite cadou.

O astfel de experienţă, cu transport, masă și ghid însoţitor, durează în medie 5 ore şi costă 220 de lei de persoană.

Turist la masă: ”Mi se pare extraordinar să iau un prânz aici în pădure cu atâta lume în jur.”

Porţile secuieşti sunt o marcă a zonei. Lângă Odorheiu Secuiesc, într-un muzeu în aer liber, poteca te poartă pe sub 16 porţi înșiruite, unele sculptate pe la 1800. Acest grup de tineri a venit tocmai din New York să le vadă.

Reka Fabian -coordonatoarea grupului: ”Ei nu au astfel de lucruri în America, au fost fericiți să vadă tradițiile și bogățiile noastre. Viața e mai simplă și mai liniștită aici, în România și-n Transilvania, și ar dori să se întoarcă în viitor.”

În zonă sunt hoteluri și pensiuni care au piscină, spa și locuri de joacă pentru copii. În medie, costă între 400 și 650 de lei pe noapte camera pentru două persoane.