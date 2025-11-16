Mitul colagenului din suplimente. Ce se întâmplă în realitate în organism și cum distrugem colagenul natural

Găsim colagen peste tot: în vasele de sânge, în articulații ori în piele. Este structura care face țesuturile ferme.

Dar colagenul din suplimente alimentare, odată consumat, nu ajunge direct în structurile corespunzătoare din organism, așa cum suntem tentați să credem.

Colagenul din suplimente, din șorici ori din supa de oase înseamnă fragmente de proteine. Organismul le folosește unde are nevoie. El este singurul care decide dacă face din ele colagen sau alte structuri noi. Ca să demonstrăm aceste informații, avem nevoie de biochimia proteinelor.

Prof. univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „Dacă mănânci carne cât propria ta palmă, îi dai organismului câte proteine are nevoie. Sau, dacă mâncăm cu cap pește, chiar îi dăm tot ce are nevoie.”

În lipsa proteinelor din pește, carne, ouă ori lactate, apare malnutriția.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Malnutriția, nutriția proastă, nu înseamnă că slăbești, ci că, în interior, celulele și țesuturile nu mai primesc ce au nevoie. Malnutriția nu e neapărat ceva ce se vede cu ochiul liber. Poți să ai malnutriție fără să fii piele și os.”

Proteinele din hrană conțin „cărămizi”. Se numesc aminoacizi. Doar peștele, carnea, oul și lactatele conțin toți aminoacizii de care are nevoie organismul uman ca să trăiască. De aceea, produsele de origine animală au așa-numitele proteine complete.

Pielea, vasele de sânge, mușchii, oasele ori articulațiile umane conțin proteina numită colagen. Este structura de rezistență. Dar nu înseamnă că, dacă luăm cantități mari din suplimente alimentare, de exemplu, le vom transforma în colagen uman.

Prof. univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „Colagenul e sintetizat de organism și atât. Noi putem să mâncăm colagen, dar nu ne folosește. Fiind o proteină, odată intrată în stomac, organismul o vede ca pe o proteină și se comportă ca atare: o fragmentează, iar mai departe face cu ea ce are nevoie — poate să fie orice.”

Nu colagenul pe care îl mâncăm se duce la piele sau articulații. Nu avem cale biologică și nici biochimică pentru asta!

Cum distrugem colagenul din organism? Pe cel din piele, îl rup razele ultraviolete. Fumatul are același efect. Colagen găsim și în jurul vaselor de sânge. Odată ce crește glicemia, colagenul devine lax. Îl distruge zahărul prea mare din sânge. Ne explică membra Academiei Române de Științe Biologice, acad. dr. Anca Sima.

Acad. dr. Anca Sima, Institutul de Biopatologie Celulară: „Colagenul e o proteină foarte interesantă, ca o sfoară cu multe fibre împletite. E rezistența noastră. Când se atașează glucoza de el, nu mai ai fibră de colagen, ai niște mici sforicele care stau răspândite. Ăsta e un exemplu de rău pe care l-ar face glucoza.”

Aceasta este îmbătrânirea precoce determinată de diabet.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













