Ajută sau nu suplimentele de colagen. Ce spune știința

Stiri Sanatate
22-10-2025 | 10:11
colagen
Pexels.com

Afirmațiile despre beneficiile suplimentelor de colagen pentru sănătate și frumusețe au devenit tot mai populare, mai ales în mediul online.

autor
Știrile PRO TV

Nu puțini sunt însă cei care le consideră un remediu-minune pentru o piele mai tânără, un păr strălucitor și articulații mai puternice. Dar cât adevăr se ascunde în spatele acestor promisiuni? Iată ce spun specialiștii și ce au arătat studiile științifice efectuate până acum.

Ce este colagenul și de ce este important

Colagenul este cea mai abundentă proteină din organism, esențială pentru menținerea elasticității și fermității pielii. Se regăsește, de asemenea, în păr, unghii, tendoane, ligamente, cartilaje și oase.

Întreg articolul pe Spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: suplimente, colagen,

Dată publicare: 22-10-2025 10:11

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Cum afectează pierderea dinților forma feței și aspectul buzelor. Implanturile dentare moderne pot reda tinerețea
Doctor de bine
Cum afectează pierderea dinților forma feței și aspectul buzelor. Implanturile dentare moderne pot reda tinerețea

Aspectul tânăr depinde de proteina din piele, numită colagen, dar și de toate oasele faciale.

Legătura nebănuită dintre colagen, zahăr și razele ultraviolete. Ce înseamnă colagenul natural
Doctor de bine
Legătura nebănuită dintre colagen, zahăr și razele ultraviolete. Ce înseamnă colagenul natural

Găsim colagen peste tot în vasele de sânge, în articulații ori în piele. Este proteina care face țesuturile ferme. Dar colagenul din alimente, odată consumat, nu ajunge direct în structurile colagenice din organism.

Legătura dintre dinți și aspectul tânăr al pielii. Soluțiile moderne care ajută la prevenirea îmbătrânirii
Doctor de bine
Legătura dintre dinți și aspectul tânăr al pielii. Soluțiile moderne care ajută la prevenirea îmbătrânirii

Aspectul tânăr depinde de proteina din piele numită colagen, dar și de oasele faciale.

Recomandări
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului
Stiri actuale
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze, la București, doi ucraineni.

Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”
Stiri actuale
Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Octombrie 2025

45:42

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28