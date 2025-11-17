Mit desființat de medicul edocrinolog: „Nu există diete detox”. Ce este esențial pentru sănătatea alimentară

17-11-2025 | 09:52
alimentatie
Cine ne dictează că trebuie să mâncăm de trei ori pe zi și să nu ronțăim între mese? Se numește ritm circadian.

Andreea Groza

Biologic vorbind, ne învârtim după soare. La propriu. Soarele a stabilit să avem trei mese pe zi. Și tot soarele a stabilit, culmea, să nu ronțăim toată ziua între mese. Demonstrăm aceste afirmații printr-o moleculă, pe care o avem toți. Se numește acetil-coenzima A și schimbă macazul în organism, în funcție de cât de ordonați suntem cu mesele. Datorită acestei molecule, pierdem kilograme, dacă avem pauză alimentară noaptea. Și din cauza ei, ne îngrășăm, când mâncăm haotic.

Prima masă la ora 6 dimineața, a doua - la ora 12, a treia și ultima masă din zi - la ora 18. Cu acest orar al meselor, inventat la propriu de natură, între ora 18 și 6 dimineața, ficatul se bucură de 12 ore de pauză alimentară. Din aceste reguli biologice, a fost creat postul intermitent.

În pauza alimentară nocturnă, ficatul detoxifică. Nu are nevoie de niciun supliment alimentar sau medicament să detoxifice. Ci doar de lipsa alimentelor. Timp de 12 ore. Iată de ce:

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Ficatul e ca o fabrică, el noaptea lucrează pentru noi, detoxifică, sintetizează hormoni, sintetizează colesterol. De asta nu e bine să mănânci seara. Dacă mănânc, îi cer – enzime, suc biliar, activează și pancreasul – și îl perturbă de la funcția lui principală, detoxifierea. Nu există diete detox, detox face ficatul. Și fac rinichii.”

În pauza alimentară de 12 ore, pe care o numim și post intermitent, dar de fapt e un mod corect de comportament alimentar, o moleculă ne ajută să scăpăm de grăsimea internă.

Se numește acetil- coenzima A. În pauza alimentară de 12 ore, are grijă de creier. Să fie hrănit. Chiar dacă noi nu mâncăm:

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: Când sunt într-o stare de post, am insulină puțină și glucagon mult, acetil-coenzima A a începe să producă corpi cetonici și corpul întră într-o stare de cetoză, acești corpi cetonici se duc la creier și îl hrănesc.

În pauza alimentară, grăsimea din organism e transformată în energie. Așa pierdem kilograme.

Aceeași moleculă știe să schimbe macazul. Când mâncăm, o parte e pusă deoparte. Aceasta este economia normală a organismului. Mâncăm prea mult la o masă sau mâncăm repetat, chiar doze mici, dar toată ziua. Aceeași moleculă, care face energie din grăsime corporală, va depune de data aceasta grăsime. Multă!

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „E procesul invers - corpul dacă a mâncat și am insulină, își depune energie, și apar depozitele de grăsime”.

Nu ronțăiți toată ziua, nu luați 4-5-6 mese pe zi, chiar dacă sunt mici sau moderate. Tot organismul își dorește 3 mese pe zi, complete, la ore regulate. Iar între orele de masă, doar apă. 

Sursa: Pro TV

Etichete: dieta, detoxifiere, ficat, alimentatie sanatoasa,

Dată publicare: 17-11-2025 09:25

