Mișcarea, tratament pentru hipertensiune. Ce schimbări spectaculoase face la nivelul vaselor de sânge

Mișcarea scade tensiunea arterială și este cel mai bun medicament pentru vasele de sânge. Aceasta deoarece produce vase noi de sânge. O presiune prea mare a sângelui în artere produce hiper-tensiune. Vasele se adaptează și devin mai puternice. Dar mai puternice înseamnă boală:

Dr. Carmen Cristescu, medic primar medicină internă: „Dacă eu am o rezistență mare în artere, peretele se îngroașă. Îngroșarea asta o să ducă la o limitare a activității și inima o să primească sângele atât cât poate. Cantitatea de sânge care vine se redistribuie. Se redistribuie în ficat – ficatul are capacitatea de a prelua cantități mari de sânge. Și splina se încarcă cu sânge, în prima fază, în ideea de a scădea travaliul inimii”.

Când rezervoarele din ficat și din splină sunt depășite, apar umflături – la nivelul picioarelor sau al mâinilor. Arată că hipertensiunea a fost netratată ani de zile. Hipertensiunea netratată poate determina accident vascular cerebral oricând. În lipsa simptomelor.

Prea multe kilograme produc hipertensiune. Celulele grase secretă substanțe care strâng vasele. Crește tensiunea. Sub acțiunea grăsimii, toate vasele de sânge sunt inflamate. În plus:

Dr. Carmen Cristescu, medic primar medicină internă: „Cu cât suntem mai mari ca volum, cu atât inima are de pompat o cantitate mai mare de sânge. Cu cât am o cantitate mai mare de sânge, cu atât am un travaliu mai mare pentru inimă, pentru că tot sângele pe care îl am trebuie recirculat de inima”.

10% mai puțin din greutatea corporală înseamnă că va scădea și tensiunea. Cantitatea de sânge este 5% din greutatea corpului. Mai puține kilograme înseamnă că scade presiunea pe inimă, deci scade tensiunea arterială – ne spun medicii.

Ne mișcăm. Zi de zi. Vasele de sânge se dilată. Iar mișcarea duce la scăderea hipertensiunii. În 3 luni de activitate fizică constantă, se petrece un fenomen miraculos. Producem vase noi de sânge. De ce sunt importante în tratamentul hipertensiunii – ne explică medicul cardiolog aritmolog, Gabriela Răileanu:

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Se dezvoltă circulația colaterală. Ce înseamnă circulația colaterală? Din vasele principale încep să se dezvolte vase mai mici de sânge – în paralel cu vasul principal și scade rezistența periferică vasculară. Rezistența periferică vasculară e cea care crește rezistența în vasul de sânge. Prin dezvoltarea acestei circulații colaterale, sângele se redistribuie și scade presiunea în vasele de sânge”.

Vasele noi de sânge, pe care le creează mișcarea, țin tensiunea arterială în control. În plus, în interiorul lor, când ne mișcăm, producem oxid nitric. Relaxează vasele și tensiunea este în control.

Limita superioară a normalului în privința tensiunii arteriale este 13 cu 8. Dacă depășiți aceste valori, aveți nevoie de tratament, toată viața. Tratamentul nu înseamnă doar medicamente, ci și mișcare. Și reglarea greutății.

