Strategii, trădări și eliminări surpriză în „Trădătorii”. Fiecare mișcare schimbă complet cursul jocului

În emisiunea TRĂDĂTORII, de la PRO TV, fiecare mișcare schimbă complet cursul jocului.

Săptămâna aceasta, concurenții au avut misiuni importante, jocuri psihologice și au luat decizii care, pe unii, i-au costat scump. În fiecare miercuri și joi, de la 21:30, emisiunea poate fi urmărită la PRO TV și, în avans, pe VOYO.

Strategiile concurenților au făcut un joc plin de suspans săptămâna aceasta. Încă un trădător a fost eliminat, iar Ionel a părăsit definitiv castelul.

În urma acestei destabilizări pentru tabăra trădătorilor, un nevinovat a fost șantajat să se alăture în turnul conclavului. Astfel, Alexa și Ines sunt cele două trădătoare care vor decide jocul pe mai departe în fiecare noapte.

Nevinovații, însă, au mai pierdut doi aliați: pe Sorina, care a fost ucisă, și pe Diana, în urma votului democratic de la Masa Rotundă.

În cel mai intens joc psihologic, nicio mișcare nu este fără consecințe, iar fiecare decizie este... pe viață și pe moarte. Nu ratați continuarea strategiilor din emisiunea TRĂDĂTORII, miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și, în avans, pe VOYO.

