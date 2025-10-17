Meningita bacteriană, o infecție gravă care se poate transmite printr-un simplu sărut

Meningita bacteriană se ia prin sărut. De aceea, adolescenții și tinerii sunt în cea mai mare grupă de risc pentru această infecție gravă a sistemului nervos. Vorbim despre o infecție care debutează ca o viroză și păcălește, mai ales în sezonul virozelor.

Violeta Briciu, medic primar boli infecțioase: „Meningitele pot să apară în plină stare de sănătate. Persoana se simte bine și brusc apare durerea de cap - o durere de cap foarte intensă, care nu cedează la antiinflamatoare, cum ar fi paracetamol sau ibuprofen. Aceasta este o durere sub formă de cască, iar unii pacienți au fotofobie - senzația de lumină supărătoare. Cei mai mulți au semne ușoare de boală, însă o parte dezvoltă infecția sistemică, meningita meningococică. Este vorba despre inflamația membranelor care înconjoară creierul și măduva spinării. Infecția poate să afecteze întregul organism, inclusiv sângele. Cazurile sunt amenințătoare de viață, chiar și în plină tinerețe.”

Un sărut poate fi poarta de intrare a bacteriei.

Emilian Popovici, doctor: „Se poate transmite prin contact cu secrețiile persoanei purtătoare. Statisticile arată că portajul variază între 5 și 10% din populația globală. Transmiterea este foarte facilă, dacă ținem cont de faptul că este o bacterie. Se transmite în primul rând din cauza numărului foarte mare de purtători. Persoana care găzduiește bacteria în nazofaringe, deci în căile respiratorii, poate fi asimptomatică, adică să conviețuiască cu bacteria fără să apară un conflict plenar între ea și microorganism. Dar, dacă apare o depresie imunitară, face boala.”

Corespondent Știrile ProTV: „Imunizarea se face o singură dată în viață. Nu apare infecția și, în același timp, scade numărul de purtători ai bacteriei, cei care nu au simptome. Vaccinurile nu sunt însă decontate. Copiii, adolescenții și tinerii sunt în cel mai mare risc de infecție. Au nevoie de vaccinare, spun medicii.”

Silviu Oprescu, medic primar ORL: „La noi, cele mai comune tulpini de meningită sunt cele din categoria B, pentru care avem un vaccin eficient.”

