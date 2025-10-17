Meningita bacteriană, o infecție gravă care se poate transmite printr-un simplu sărut

Doctor de bine
19-10-2025 | 10:52
×
Codul embed a fost copiat

Meningita bacteriană se ia prin sărut. De aceea, adolescenții și tinerii sunt în cea mai mare grupă de risc pentru această infecție gravă a sistemului nervos. Vorbim despre o infecție care debutează ca o viroză și păcălește, mai ales în sezonul virozelor.

autor
Andreea Groza

Violeta Briciu, medic primar boli infecțioase: „Meningitele pot să apară în plină stare de sănătate. Persoana se simte bine și brusc apare durerea de cap - o durere de cap foarte intensă, care nu cedează la antiinflamatoare, cum ar fi paracetamol sau ibuprofen. Aceasta este o durere sub formă de cască, iar unii pacienți au fotofobie - senzația de lumină supărătoare. Cei mai mulți au semne ușoare de boală, însă o parte dezvoltă infecția sistemică, meningita meningococică. Este vorba despre inflamația membranelor care înconjoară creierul și măduva spinării. Infecția poate să afecteze întregul organism, inclusiv sângele. Cazurile sunt amenințătoare de viață, chiar și în plină tinerețe.”

Un sărut poate fi poarta de intrare a bacteriei.

Emilian Popovici, doctor: „Se poate transmite prin contact cu secrețiile persoanei purtătoare. Statisticile arată că portajul variază între 5 și 10% din populația globală. Transmiterea este foarte facilă, dacă ținem cont de faptul că este o bacterie. Se transmite în primul rând din cauza numărului foarte mare de purtători. Persoana care găzduiește bacteria în nazofaringe, deci în căile respiratorii, poate fi asimptomatică, adică să conviețuiască cu bacteria fără să apară un conflict plenar între ea și microorganism. Dar, dacă apare o depresie imunitară, face boala.”

Corespondent Știrile ProTVImunizarea se face o singură dată în viață. Nu apare infecția și, în același timp, scade numărul de purtători ai bacteriei, cei care nu au simptome. Vaccinurile nu sunt însă decontate. Copiii, adolescenții și tinerii sunt în cel mai mare risc de infecție. Au nevoie de vaccinare, spun medicii.”

Citește și
hipertensiune arteriala
Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor

Silviu Oprescu, medic primar ORL: „La noi, cele mai comune tulpini de meningită sunt cele din categoria B, pentru care avem un vaccin eficient.”

Un nou punct de atracție a apărut în Oradea. Turist străin: „E foarte interesant și are o arhitectură fabuloasă”

Sursa: Pro TV

Etichete: meningita, sarut, adolescenti,

Dată publicare: 17-10-2025 20:31

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Cât alcool este prea mult de Sărbători. Un doctor explică dacă e mai bine să bem mult deodată sau la intervale de timp
Stiri Sanatate
Cât alcool este prea mult de Sărbători. Un doctor explică dacă e mai bine să bem mult deodată sau la intervale de timp

Sărbătorile au sosit, iar odată cu ele și petrecerile, orele de socializare și alte întâlniri care, de obicei, oferă o abundență de cocktailuri, bere și vin.

Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor
Doctor de bine
Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor

Cum tratăm hipertensiunea care nu reacționează bine la medicamente ne spune medicul de radiologie intervențională, Rareș Nechifor în emisiunea Doctor de bine.  

(P) Ne mișcăm și ne ajutăm hormonii. Cum mai exact. 10 000 de pași pe zi înseamnă să prevenim diabetul
Doctor de bine
(P) Ne mișcăm și ne ajutăm hormonii. Cum mai exact. 10 000 de pași pe zi înseamnă să prevenim diabetul

Cum ne ajutăm în bine hormonii la intrarea în anotimpul rece? Ne răspunde la întrebare medicul primar endocrinolog, Antonela Burlacu, în emisiunea Doctor de bine.

8 din 10 femei au leziuni de la HPV. Cum se tratează așa-numita „rană pe col”
Doctor de bine
8 din 10 femei au leziuni de la HPV. Cum se tratează așa-numita „rană pe col”

Dr. Corina Gică, medic primar ginecolog, a explicat în emisiunea Doctor de bine cum tratăm leziunile de la HPV.

Când trebuie investigate valvele inimii și care este boala care le afectează. Explicații la Doctor de Bine
Doctor de bine
Când trebuie investigate valvele inimii și care este boala care le afectează. Explicații la Doctor de Bine

În interiorul inimii găsim niște „ușițe” prin care trece sângele, numite valve. Acestea trebuie investigate anual, prin ecografie. Una dintre acestea e cea mai afectată de trecerea inevitabilă a timpului.  

Recomandări
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie
Stiri actuale
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.

Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată
Stiri actuale
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat.

Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior”
Stiri externe
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior”

Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 19 Octombrie 2025

02:05:02

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 22

21:46

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28