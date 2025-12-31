Ce deserturi de pe masa de Revelion au cele mai puține calorii. Dulcele care este, de fapt, sănătos

31-12-2025
În ultima zi din an, ciocolata nu lipsește de pe masa de sărbătoare. Cozonacul nu e nici prăjitură, nici tort. O pâine fină și dulce, pufoasă și bine crescută, cu făină, multe gălbenușuri, zahăr și unt, umplută din belșug cu nucă, cacao și stafide.

Cozonacul e mai degrabă un produs de panificație, decât unul de cofetărie. Spre deosebire de pâine, care are în medie 230 cal/100g, cozonacul ajunge la 350-400 cal. Atenție la umplutură, dacă folosim prea multă nucă, cacao și zahăr putem dubla valoarea calorică.

Care sunt atenționările și recomandările pentru cozonac? Poate provoca arsuri și indigestie, mai ales dacă e mâncat cald, proaspăt scos din cuptor.

Dacă așteptați până a doua zi, drojdia își termină fermentația și nu mai dă arsuri. Și merge de minune cu o cană de ciocolată caldă.

De unde ideea de a topi ciocolata

Nu e nimic nou, la origini ciocolata se consuma sub formă lichidă – era o băutură amară, preparată din boabe de cacao măcinate și fierte, precum cafeaua. Mult mai târziu, după ce a traversat oceanul și a ajuns în Spania, rețeta s-a îmbogățit prin adaos de zahăr.

Ce e de fapt ciocolata

Extractul rezultat din miraculosul fruct de cacao, adică un amestec de unt de cacao, masă de cacao și zahăr. Aztecii considerau bobul de cacao hrana zeilor, un tonic cu proprietăți revigorante și energizante.

Ciocolata este produsul premium din categoria dulciuri. Spre deosebire de zahăr, care are doar calorii goale, în ciocolată găsim mulți nutrienți valoroși: amine care dau stare de bine, alcaloizi cu efect stimulant, antioxidanți, minerale și multe fibre.

Este mai degrabă un produs gras decât unul dulce, iar porția corectă înseamnă 25 g, adică 2-3 pătrățele. În ciocolata neagră avem 550 cal/100 g, 35% grăsime și niciun gram de colesterol, plus 7,5 g fibre. Puterea antioxidantă ieșită din comun se datorează polifenolilor ce pot reprezenta până la 48% din greutatea bobului de cacao. Ciocolata este un aliment funcțional cu beneficii reale pentru sănătate și indice glicemic scăzut.

Ciocolata caldă poate fi personalizată

Ciocolata are densitate calorică mare, adică multe calorii concentrate într-un volum mic. Cum facem să mai reducem această densitate calorică? Ei bine, ați ghicit: o diluăm cu apă. Cele câteva bucățele de ciocolată pe care, de obicei, le înghițim rapid, se pot transforma într-o cană de lichid delicios ce poate fi savurat pe îndelete. Când alegeți ciocolata caldă, adică ciocolată în formă lichidă, reduceți la sfert aportul de calorii.

În loc de apă, puteți amesteca ciocolata cu lapte, pentru că laptele înseamnă 87% apă. La 25 g ciocolată folosiți 100 ml lichid. În funcție de preferințe, puteți adăuga ingrediente care să aducă un plus de gust: vanilie, scorțișoară, rom, coniac, frișcă, caramel – totul e permis! În ciocolata caldă puteți înmuia bucățele de biscuiți, bezea, turtă dulce sau cozonac – plăcere diluată și garantată.

