Tehnologia evoluează rapid, iar costurile pentru panouri și sisteme de stocare sunt mult mai mici decât în urmă cu câțiva ani.

În prezent, în România sunt peste 300.000 de prosumatori, însă doar 66.000 aveau baterii instalate până la finalul anului trecut.

Ultimele luni au dus, însă, la o creștere a cererii pentru sistemele de stocare - au fost instalate peste 10.000 pe lună.

George Achim, directorul unei companii: „Vedem consumatori finali care ne cer baterii de capacitate mai mare din start, deși la început noi încercam să îi convingem să folosească stocarea energetică. Acum câțiva ani aveam prețuri la panouri de trei ori mai mari decât avem acum”.

Moise Martin, prim vicepreședinte Patres - Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România: „Tehnologia solară este astăzi cea mai ieftină formă de producție de energie. Or acest lucru duce la un boom extraordinar al acestor investiții”.

Fără baterii, energia produsă în exces poate deveni o problemă, spun specialiștii. În unele momente, nici nu mai are unde fi livrată.

Laura Ciuhu, directoarea unei companii: „Dacă vă uitați pe piața zilnică a energei o să vedeți în anumite momente prețuri negative și tocmai de aceea atât investitorii care au parcuri fotovoltaice, dar și prosumatorii ar trebui să aibă în strategia lor pe termen lung instalații de stocare”.

Dimensionarea e esențială

Specialiștii atrag atenția că dimensionarea corectă a sistemului este esențială.

Roxana Ioniță, director de vânzări: „Stocarea se calculează în funcție de consumabilele pe care le au în locație, bineînțeles cu posibilitatea de un update în viitor, adică să nu meargă pe ceva standard."

Panourile fotovoltaice instalate pe apă devin o soluție pentru producerea de energie verde. Acestea funcționează ca cele clasice, dar sunt montate pe platforme plutitoare.

Nicu Constantin, directorul operațional al unei companii: „Este un sistem care este foarte benefic și mediului și energiei și economisirii pentru producători casnici, industriali”.

În prezent, aproximativ 30.000 de tehnicieni lucrează în domeniu, iar numărul lor ar putea să se dubleze anul viitor, pe fondul dezvoltării accelerate a energiei regenerabile.