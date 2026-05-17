Astăzi, de la ora 18:00, la „România, te iubesc!”, Cosmin Savu ne prezintă reportajul „Agricultură fără rădăcini” - o analiză a cercetării agrare.

Am continuat periplu prin țară. Materialul anterior a fost tot despre agricultură. E un subiect de interes pentru că cu toții vrem să știm ce punem pe masă. Am fost în zona Ardealului, în Harghita, Covasna, Brașov. M-am uitat ce se întâmplă cu cercetarea cartofului și cu producția de cartofi, de ce am ajuns să importăm cartofi de aproape 100 de milioane de euro”, a spus Cosmin Savu, în studiul Știrile PRO TV.

„Cercetarea a fost la pământ, au lipsit finanțarea și strategia, sunt și schimbări climatice, sunt și probleme de natură logistică, oamenii s-au asociat greu și pornesc cu greu să aibă desfacere și este presiunea externă foarte mare, deci vin cu prețuri de dumping, de foarte multe ori nenorocesc o parte din fermierii noștri și acaparează piața. Deci este o luptă pentru a pune produse pe piață. Și revin, cercetarea a fost, a fost deficitară. Institutul Cartofului de la Brașov avea 2.000 și ceva de hectare. Astăzi este acolo aeroport, centru de afaceri și așa mai departe. Spun mereu construim, dar trebuie să și mâncăm”, a adăugat el.

