Vin Diesel nu și-a putut stăpâni lacrimile când a vorbit despre fostul său coleg de platou, regretatul Paul Walker. Iar Isabelle Huppert și Catherine Deneuve s-au alăturat pentru premiera filmului „Povești Paralele”, care concurează pentru Palme d'Or.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez și Jordana Brewster au fost primiți cu aplauze furtunoase la proiecția filmului original „Furios și Iute”. Momentul a marcat un sfert de secol de la lansarea seriei, despre care criticii spun că „a lăsat o amprentă enormă asupra istoriei cinematografiei".

La final, Vin Diesel a ținut să-i aducă un omagiu fostului coleg de platou, regretatul Paul Walker, care a murit în 2013, într-un accident de mașină. Doar că emoțiile l-au copleșit când a văzut-o pe fiica lui Walker.

Două membre ale juriului, Demi Moore și regizoarea de origine chineză Chloé Zhao, s-au numărat printre starurile de pe covorul roșu la premiera filmului „Fatherland” - Patria.

Filmul regizat de plonezul Pawel Pawlikowski se află în competiția oficială pentru Palme d'Or. Pelicula prezintă relația dintre scriitorul laureat al Premiului Nobel, Thomas Mann, și fiica lui, Erika, - scriitoare și pilot de raliu. Acțiunea se petrece în timpul Războiului Rece, când tatăl și fiica pornesc într-o călătorie emoționantă prin Germania distrusă de război.

Isabelle Huppert, Catherine Deneuve și Vincent Cassel fac parte din distribuția stelară a filmului „Povești paralele”, semnat de regizorul iranian Asghar Farhadi - care are în palmares un premiu la Cannes, unul la Berlin și trei Oscaruri.

Asemănarea ei cu mama mea ar putea fi o întâmplare. Dar faptul că lucrează vizavi de apartamentul în care m-am născut, nu e doar o simplă coincidență.

Filmul, în limba franceză, a intrat în competiția oficială. Și spune povestea scriitoarei Sylvie - interpretată de Isabelle Huppert, care, în căutare de inspirație, începe să-și spioneze vecinii de peste drum.

Isabelle Huppert, actor: „Există schimbări constante de ton în scenariu. Cred că acesta este marele punct forte al filmului: schimbă permanent registrul între întrebări existențiale și, uneori, momente mai burlești. Personajul pe care îl interpretez poartă în sine această multitudine de tonuri.”