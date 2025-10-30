Legătura dintre postura corpului și mușcătură incorectă. Cum apare durerea și cum poate fi corectată

Doctor de bine
30-10-2025 | 08:50
Între poziția capului, poziția gâtului și articulația cu ajutorul căreia mestecăm există o legătură strânsă. Când suferă această articulație, compensăm cu ajutorul mușchilor din altă parte a corpului și doare.  

Andreea Groza

Înaintea intervențiilor complexe din cavitatea orală, mușcătura trebuie să fie corectă. Și în cazul adulților, mușcătura incorectă poate fi cauzată de poziții incorecte, zilnice, ale întregului corp. Vedem cum abordează medicii această situație.

Dr. Cristina Mihai, medic specialist ortodonție: „Există o problemă când nu mai avem un număr de dinți și atunci există discrepanțe la nivelul articulației temporo-mandibulare sau la nivelul musculaturii. Există dureri. Noi compensăm prin postură deficitul pe care îl avem pe altă parte.”

Durerile apar, așadar, în articulația cu ajutorul căreia mestecăm, dar și în toți mușchii. Deficitul mușcăturii se rezolvă cu aparate dentare. Dar, în cazul adulților, tratamentul durează doi ani. De asemenea, medicul stomatolog poate reabilita mușcătura și prin incrustații.

Dr. Cristina Mihai, medic specialist ortodonție: „Se aplică pe dinți, când nu vrem să facem coroane dentare, și facem un fel de incrustații care seamănă cu niște căciulițe, care se pun deasupra dinților, pentru a înălța ocluzia și a decongestiona articulația.”

dureri de spate
Mușcătura incorectă a dinților poate fi cauzată de postura greșită. Recomandările medicilor

Tratamentele la stomatolog ar trebui însoțite de corectarea posturii generale.

Emil Peptea, posturolog: „Cu ajutorul inteligenței artificiale, facem o analiză posturală care ne va exemplifica, cu precizie, ce trebuie să corectăm și zonele în care avem deficiențe de postură. Va crește rezultatele pe care le obțineți cu tratamentul ortodontic. Studiile ne confirmă o legătură directă între poziția capului, poziția corpului și articulația temporo-mandibulară.”

Corectarea mușcăturii trebuie însoțită și de corectarea posturii, pentru ca astfel eventualele dureri musculare se reduc semnificativ.

