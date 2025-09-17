Moștenitoarea unei familii grecești, găsită moartă în casă după o mușcătură de insectă. Două spitale au refuzat să o trateze

Stiri Diverse
17-09-2025 | 09:24
mostenitoare moarta

O moștenitoare greacă a fost găsită moartă în apartamentul ei din Londra, după ce ar fi fost refuzată de două spitale pentru o mușcătură de insectă.

autor
Aura Trif

Marissa Laimou, cunoscută și ca Lemos, a fost descoperită fără viață în pat de către menajera sa pe 11 septembrie. Mass-media elenă a raportat că tânăra de 28 de ani a dezvoltat amețeli, mâncărimi, febră și alte semne de infecție cu trei zile înainte, scrie Daily Mail.

Un doctor care a vizitat-o acasă i-a prescris paracetamol, dar starea Marissei nu s-a îmbunătățit. Moștenitoarea, care în urmă cu puțin timp învinsese cancerul la sân, ar fi mers apoi la oncologul ei într-un spital din Londra.

Mama sa a susținut că apoi a fost trimisă cu ambulanța la un alt spital. Asistentele, nu medicii, au examinat-o pe tânăra de 28 de ani și au decis că nu are nevoie de internare.

Găsită moartă la o zi după externare

Moștenitoarea a fost externată în cursul serii, cu antibiotice și un diagnostic legat de o mușcătură de insectă. A doua zi, a fost găsită moartă.

Mama sa, Bessy, a declarat pentru presa greacă că șocul toxic cauzat de o mușcătură de insectă a fost cauza decesului, deși încă nu se știe ce tip de insectă a mușcat-o.

Ea a spus: „Fiica mea a învins cancerul și a murit din cauza unei insecte. Era o fată cu atât de multe daruri, toată Anglia plânge, la fel și toți medicii ei.”

Rudele au spus că autopsia nu a fost încă efectuată, mătușa ei a declarat că familia nu va avea răspunsuri până la finalizarea post-mortem-ului. Spitalul implicat a recunoscut că a fost comisă o greșeală gravă și a deschis o anchetă internă.

Cine este familia Laimos

Marissa Laimou a pus recent în scenă o producție a piesei Romeo și Julieta în Londra și pregătea un alt proiect teatral. Prietenele ei au descris-o ca fiind talentată, modestă și dedicată artelor.

Anterior, a lucrat la Paris cu designerii Sonia Rykiel și John Galliano, înainte de a înființa Rainbow Wave, o companie care aducea branduri internaționale în magazinele din Londra.

Familia Laimos este unul dintre cele mai cunoscute nume din shipping-ul grec, cu rădăcini de business care se întind până în prima jumătate a secolului XX.

Sursa: Daily Mail

Etichete: Marea Britanie, spital, muscatura, insecta,

Dată publicare: 17-09-2025 09:24

