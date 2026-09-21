Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, despre Călin Georgescu: Nu merită să îi plângem de milă, ”este un personaj pro-rus”

”Dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid, de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, pentru că văd multe amânări, multe tărăgănări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții. Deci dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid.”, a declarat Mureșan, conform sursei citate.

Siegfried Mureșan, despre Georgescu: ”Este un personaj pro-rus, anti-european”

De asemenea, premierul desemnat l-a criticat pe fostul candidat: ”Nu-mi cereți să spun că Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțini oameni, cu atât mai bine pentru România”.

Întrebat dacă nu crede că afirmațiile sale vor spori furia susținătorilor lui Călin Georgescu, Siegfried Mureșan s-a aătat convins că aceștia nu sunt ”majoritari”, iar unii l-au susținut ”din cauza derutei din societate”.

”Păi, cred că oamenii care l-au susținut în trecut pe domnul Călin Georgescu l-au susținut din diferite motive. Cred că unii poate într-adevăr sunt pro-ruși, dar cu siguranță nu sunt majoritari. Unii sunt poate anti-europeni, dar nici ei nu cred că sunt majoritari. Oamenii în România înțeleg cât de mult bine ne-a făcut UE (...). Cred că oamenii l-au susținut la un moment dat pe Călin Georgescu din cauza derutei din societate, din cauze slabelor guvernări în trecut. Cred că oamenii au fost apoi dezinformați, manipulați, inclusiv pe rețelele de socializare, cu bună știință și cred că e foarte important să și educăm oamenii în privința comportamentului pe rețelele de socializare, pentru ca ei să nu mai poată fi pe viitor manipulați cum au fost manipulați de Călin Georgescu în trecut”, a mai spus premierul desemnat.

Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a obține un vot de încredere în Parlament, începând de luni, 21 septembrie, după ce președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care liberalul este desemnat ”pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern”.