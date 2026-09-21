Acesta se afla pe un vas de transport care s-a scufundat în Dunăre, fiind cel mai mare depozit de fier antic descoperit vreodată în Europa, transmite Live Science, care citează un studiu publicat luni în revista Antiquity, scrie Agerpres.

„Tezaurul" a fost descoperit în 2019, când muncitorii unei balastiere de pe Dunăre aflată în apropierea localităţii Deinham, au observat câteva obiecte neobişnuite din fier, cu două capete ascuţite, şi au raportat descoperirea autorităţii austriece responsabile cu protejarea monumentelor.

„Este un adevărat miracol faptul că cea mai mare descoperire colectivă de bare de fier preistorice din Europa nu a ajuns la centrele de colectare a fierului vechi", a declarat într-un comunicat Peter Trebsche, arheolog la Universitatea din Innsbruck, Austria.

Cercetătorii au analizat tezaurul

În noul studiu, Trebsche şi coautoarea Marion Berranger, arheolog la Universitatea de Tehnologie din Belfort-Montbeliard (Franţa), au prezentat detaliile analizei lor asupra acestei colecţii extraordinare de fier antic, datând din perioada cuprinsă între secolele al III-lea şi al II-lea î.Hr.

Dintre sutele de fragmente de fier recuperate din grămezile de pietriş, Trebsche şi Berranger au identificat 193 de bare de fier întregi şi 307 bare parţiale, însumând cel puţin 500 de bare pierdute în urmă cu secole în apele Dunării. În medie, barele întregi aveau o lungime de 28,5 centimetri şi o greutate de aproximativ 2 kilograme. În total, vasul transporta aproximativ o tonă de fier.

Totuşi, barele de fier de la Deinham nu reprezentau produse finite. Aceste bare semifabricate, cu două capete ascuţite - numite uneori lingouri - erau produse intermediare, modelate brut, pe care un fierar le-ar fi prelucrat ulterior pentru a crea diverse obiecte.

Fierul putea înarma sute de războinici

Cantitatea de fier din aceste bare ar fi fost suficientă pentru a făuri aproximativ 500 de săbii, a precizat Trebsche în comunicat. "Fierul de la Deinham ar fi fost suficient pentru a înarma un grup mare de războinici", a spus el, sau pentru a produce până la 8.000 de cuie din fier. Deoarece fierul a fost descoperit în timpul extracţiei de pietriş cu un excavator cu cupă mare, contextul iniţial al descoperirii arheologice a fost distrus. Acest lucru a anulat posibilitatea ca arheologii să determine modul în care metalul a ajuns în Dunăre.

„Nu poate fi exclusă posibilitatea unei depuneri ritualice", au scris cercetătorii în studiu, însă „majoritatea studiilor privind descoperirile din râuri au concluzionat că barele de fier reprezintă pierderi survenite în timpul transportului". Majoritatea civilizaţiilor antice transportau mărfurile grele pe căi navigabile.

Cercetătorii caută originea fierului

Dacă barele de fier au fost într-adevăr pierdute în urma unui naufragiu, ele au fost probabil produse undeva în amonte de situl arheologic, au notat cercetătorii. Bare de fier similare au fost găsite la Manching, în Germania, la o distanţă de aproximativ 200 de kilometri, astfel încât este plauzibil ca barele de la Deinham să fi fost făurite în Bavaria, a menţionat echipa în studiu. În prezent, cercetătorii analizează urmele de elemente chimice din bare, ceea ce ar putea ajuta la clarificarea originii lor geografice.

„Este incredibil faptul că o cantitate atât de mare de fier a fost transportată dintr-o dată şi a fost disponibilă în cadrul unei singure tranzacţii de schimb în perioada târzie a Epocii Fierului", a declarat Trebsche.

„Această descoperire demonstrează capacităţile sporite de producţie a fierului atinse în secolele III-II î.Hr. în regiunea Dunării", a mai precizat el.