Cum te lupți cu un metabolism risipitor, care irosește caloriile fără să facă rezerve de grăsime? Cum determini pe cineva să fie mâncăcios, când preferă tot ce este dietetic? Cum reușești să crești aportul alimentar la o persoană care spune că s-a săturat după 3 linguri de mâncare sau, și mai grav, că a uitat de foame?

Persoanele slabe exagerează consumul

De ce nu se îngrașă cei care sunt slăbănogi? Pentru că nu mănâncă suficient. Percepția pe care o avem despre cantitatea de mâncare consumată zilnic ține mult de psihologia individuală. Persoanele supraponderale au tendința să minimalizeze aportul caloric, să uite de ronțăielile dintre mese și să nu pună la socoteală fructele, sucurile sau alte gustări considerate sănătoase.

La cei slabi e fix pe dos: exagerează consumul. Fac declarații de genul „am mâncat ciocolată”, uitând să spună că era vorba de un pătrățel sau „m-am umflat cu tocăniță”, deși în realitate au mâncat 2 linguri, asta în cazul în care se ating de produse grase sau prăjite.

Preferința pentru dietetic este o altă trăsătură a celor subponderali. Nu e de mirare că nu se îngrașă, alegerile lor instinctive merg spre produsele cu puțin zahăr și puțină grăsime.

Orice aliment cu gust și miros intens va fi evitat, de la brânzeturi și mezeluri la șnițel și produse de patiserie. Doar când îi auzi povestind despre un preparat că este uleios sau grețos, îți piere și ție apetitul.

Alimentele calorice ajută la creșterea în greutate

Când vrem să ne îngrășăm e nevoie de un aport mare de calorii, de combinații și asocieri ușor de transformat în depozite de grăsime. Nu ne îngrășăm din iaurt, ciorbă, salată și carne la grătar, ci din sosuri, tocături și prăjeli. Asocierea dintre făinoase, grăsime și zahăr este rețeta ideală pentru kilogramele în plus, te îngrași dacă ai în meniu paste, pizza, sendvișuri, sarmale și ardei umpluți, tocănițe și prăjituri.

Toleranța crescută la foame este al 3-lea element care împiedică îngrășarea. Spre deosebire de supraponderali, care se gândesc permanent la mâncare și ciugulesc non-stop câte ceva, cei care sunt slabi uită cu adevărat să mănânce. La ei senzația de foame este ușor de tolerat și de ignorat, au mereu lucruri importante și interesante de făcut, iar mâncarea trece pe ultimul plan.

Lupta e grea în ambele variante: Cine vrea să slăbească se gândește mereu la mâncare și nu reușește pentru că mănâncă prea mult. Cine vrea să se îngrașe nu se gândește deloc la mâncare și nu reușește pentru că mănâncă prea puțin.

Supraponderalii au o relație afectivă cu mâncarea, o iubesc și nu se pot detașa de ea, în timp ce subponderalii nu sunt atrași de mâncare și vor evita contactul cu ea! Credeați că este vorba de nutriție? Ei bine, totul ține de psihologie și de emoții. Vreți să vă îngrășați? Atunci învățați să iubiți mâncarea.