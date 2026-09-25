După care, vremea va deveni mai caldă decât în mod obişnuit în întreaga ţară, tendinţă care se va menţine până spre sfârşitul lunii octombrie, arată estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, anunţate vineri, scrie News.ro.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea vor fi în general apropiate de normal, cu unele perioade deficitare, în special în vest, nord-vest şi centru.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

Potrivit estimărilor pentru intervalul 28 septembrie - 5 octombrie, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă. În vestul ţării vor fi uşor mai ridicate decât în mod obişnuit, iar în est şi, în special, în sud-est vor fi uşor mai scăzute.

În aceeaşi săptămână, regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, nord-vestul şi centrul ţării, precum şi în sud-vest, şi excedentar în sud-est. În restul ţării, cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de normal.

Săptămâna 5 – 12 octombrie

În săptămâna 5 - 12 octombrie, temperaturile medii vor fi, în general, uşor mai ridicate decât normele climatologice ale perioadei, mai ales în vestul şi nord-vestul ţării. În est şi sud-est, valorile vor fi apropiate de normal.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa, în mare parte a ţării, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Excepţie vor face regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, unde vor fi uşor deficitare.

Săptămâna 12 – 19 octombrie

În intervalul 12 - 19 octombrie, temperatura aerului va avea valori în general mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toată ţara, cele mai mari abateri pozitive fiind aşteptate în vest şi nord-vest.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal, cu o uşoară tendinţă deficitară în regiunile centrale, sudice şi estice.

Săptămâna 19 – 26 octombrie

În ultima săptămână pentru care a fost emisă prognoza, 19 - 26 octombrie, valorile termice se vor menţine uşor peste mediile climatologice ale perioadei în întreaga ţară, în timp ce regimul pluviometric se va încadra în limitele normale în toate regiunile.