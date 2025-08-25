O infecție fără simptome nu le mai permite femeilor să aibă copii pe cale naturală. Testul care trebuie făcut anual

Infecțiile cu clamidia nu dau simptome. În schimb, distrug trompele uterine. Analizele bacteriologice se fac o dată pe an, în perioada fertilă.

Infecțiile genitale netratate la timp distrug trompele uterine. O sarcină pe cale naturală nu mai este posibilă.

Din păcate, aceste infecții nu au simptome. Singura șansă să le descoperiți este controlul anual la medicul ginecolog.

Doctor Corina Gică, medic primar ginecolog: „Toate pacientele care ajung la noi înainte de sarcină sau dacă suferă de infertilitate sunt supuse obligatoriu acestui test.”

Analizele de laborator caută și infecția cu microbul clamidia. Se ia prin contact intim, neprotejat de prezervativ.

Odată prezentă infecția, nu dă simptome. Dar, fără tratament la timp, înseamnă să pierdeți șansa de a face un copil pe cale naturală.

Doctor Dorina Codreanu, medic primar infertilitate: „Nu dă simptomatologie, produce o inflamație a trompelor care de obicei e silențioasă și care, în timp, duce la înfundarea lor.”

În țările din Europa de Vest, femeile sub 25 de ani fac screening pentru clamidia.

Infecția, lăsată să evolueze, va produce aderențe în trompele uterine și inflamație. În trompă se produce fertilizarea.

Dacă există inflamație, nu mai este posibilă nici pe cale naturală, nici prin fertilizare in vitro.

Doctor Dorina Codreanu, medic primar infertilitate: „Problema ar fi că la fertilizarea in vitro această trompă trebuie expulzată definitiv, pentru că lichidul acumulat în trompa aceasta ne scade șansele de implantare cu 50%. De obicei, e de preferat să se scoată trompa cu totul, pentru că aici este o inflamație permanentă.”

De la 20 de ani, mergeți anual la control la medicul ginecolog. În control intră și analize bacteriologice.

