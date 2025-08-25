O infecție fără simptome nu le mai permite femeilor să aibă copii pe cale naturală. Testul care trebuie făcut anual

Doctor de bine
25-08-2025 | 10:57
×
Codul embed a fost copiat

Infecțiile cu clamidia nu dau simptome. În schimb, distrug trompele uterine. Analizele bacteriologice se fac o dată pe an, în perioada fertilă.

autor
Mihaela Bilic

Infecțiile genitale netratate la timp distrug trompele uterine. O sarcină pe cale naturală nu mai este posibilă.

Din păcate, aceste infecții nu au simptome. Singura șansă să le descoperiți este controlul anual la medicul ginecolog.

Doctor Corina Gică, medic primar ginecolog: „Toate pacientele care ajung la noi înainte de sarcină sau dacă suferă de infertilitate sunt supuse obligatoriu acestui test.”

Analizele de laborator caută și infecția cu microbul clamidia. Se ia prin contact intim, neprotejat de prezervativ.

Citește și
hipertensiune arteriala
Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor

Odată prezentă infecția, nu dă simptome. Dar, fără tratament la timp, înseamnă să pierdeți șansa de a face un copil pe cale naturală.

Doctor Dorina Codreanu, medic primar infertilitate: „Nu dă simptomatologie, produce o inflamație a trompelor care de obicei e silențioasă și care, în timp, duce la înfundarea lor.”

În țările din Europa de Vest, femeile sub 25 de ani fac screening pentru clamidia.

Infecția, lăsată să evolueze, va produce aderențe în trompele uterine și inflamație. În trompă se produce fertilizarea.

Dacă există inflamație, nu mai este posibilă nici pe cale naturală, nici prin fertilizare in vitro.

Doctor Dorina Codreanu, medic primar infertilitate: „Problema ar fi că la fertilizarea in vitro această trompă trebuie expulzată definitiv, pentru că lichidul acumulat în trompa aceasta ne scade șansele de implantare cu 50%. De obicei, e de preferat să se scoată trompa cu totul, pentru că aici este o inflamație permanentă.”

De la 20 de ani, mergeți anual la control la medicul ginecolog. În control intră și analize bacteriologice.

Scandal în sânul bisericii. Doi preoți opriți de la slujire după ce au fost filmați dansând la bară și s-ar fi drogat

Sursa: Pro TV

Etichete: fertilitate, infectii, femei,

Dată publicare: 25-08-2025 10:04

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Cât alcool este prea mult de Sărbători. Un doctor explică dacă e mai bine să bem mult deodată sau la intervale de timp
Stiri Sanatate
Cât alcool este prea mult de Sărbători. Un doctor explică dacă e mai bine să bem mult deodată sau la intervale de timp

Sărbătorile au sosit, iar odată cu ele și petrecerile, orele de socializare și alte întâlniri care, de obicei, oferă o abundență de cocktailuri, bere și vin.

Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor
Doctor de bine
Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor

Cum tratăm hipertensiunea care nu reacționează bine la medicamente ne spune medicul de radiologie intervențională, Rareș Nechifor în emisiunea Doctor de bine.  

(P) Ne mișcăm și ne ajutăm hormonii. Cum mai exact. 10 000 de pași pe zi înseamnă să prevenim diabetul
Doctor de bine
(P) Ne mișcăm și ne ajutăm hormonii. Cum mai exact. 10 000 de pași pe zi înseamnă să prevenim diabetul

Cum ne ajutăm în bine hormonii la intrarea în anotimpul rece? Ne răspunde la întrebare medicul primar endocrinolog, Antonela Burlacu, în emisiunea Doctor de bine.

8 din 10 femei au leziuni de la HPV. Cum se tratează așa-numita „rană pe col”
Doctor de bine
8 din 10 femei au leziuni de la HPV. Cum se tratează așa-numita „rană pe col”

Dr. Corina Gică, medic primar ginecolog, a explicat în emisiunea Doctor de bine cum tratăm leziunile de la HPV.

Când trebuie investigate valvele inimii și care este boala care le afectează. Explicații la Doctor de Bine
Doctor de bine
Când trebuie investigate valvele inimii și care este boala care le afectează. Explicații la Doctor de Bine

În interiorul inimii găsim niște „ușițe” prin care trece sângele, numite valve. Acestea trebuie investigate anual, prin ecografie. Una dintre acestea e cea mai afectată de trecerea inevitabilă a timpului.  

Recomandări
Grindeanu vrea ca PSD să revină la ședințele coaliției, după ce s-a întâlnit cu Bolojan: ”Avem de reglat câteva lucruri”
Stiri Politice
Grindeanu vrea ca PSD să revină la ședințele coaliției, după ce s-a întâlnit cu Bolojan: ”Avem de reglat câteva lucruri”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că va propune în ședința Partidului Social Democrat care începe la ora 11.00 revenirea social-democraților în ședințele coaliției de guvernare, unde, a precizat el, ”avem de reglat câteva lucruri”.  

Guvernul pregătește o nouă schimbare la TVA pentru a reduce evaziunea. Cum se va aplica măsura
Stiri Economice
Guvernul pregătește o nouă schimbare la TVA pentru a reduce evaziunea. Cum se va aplica măsura

Guvernul ia în calcul să introducă taxarea inversă pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026. Mecanismul este negociat cu Comisia Europeană și ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală.

Doi dintre tinerii morți în accidentul din Iezer se pregăteau să se căsătorească. Cine se mai afla în mașină
Stiri actuale
Doi dintre tinerii morți în accidentul din Iezer se pregăteau să se căsătorească. Cine se mai afla în mașină

Doi dintre cei patru tineri care și-au pierdut sâmbătă viața în Munții Iezer, din Argeș, erau logodiți. S-au rostogolit cu mașina pe teren accidentat și au fost găsiți după mai bine de nouă ore.  

Top citite
1 condimente
Shutterstock
Stiri Diverse
Condimente care au efect afrodisiac. Cele mai bune afrodisiace naturale
2 Vijelie
Inquam Photos / Alex Nicodim
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
3 Kursk militar
Getty Images
Stiri externe
Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: „Atacurile ucrainene pun în pericol securitatea nucleară”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 August 2025

29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12