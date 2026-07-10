Peste 60% dintre tinerii sub 30 de ani au boală hemoroidală. Sau hemoroizi. Și nu își tratează boala, ne spune Organizația Mondială a Sănătății.

Cum începe tratamentul? Cu un diagnostic corect. Vascularizația venoasă a rectului e asigurată de două așa-numite plexuri hemoroidale. Hemoroizii înseamnă dilatații ale acestor vene. Boala apare între 20 și 30 de ani.

Dr. Marina Dumitraș, medic primar chirurgie generală, proctologie: „Ajung la o doamnă farmacist și îmi recomandă creme. De fapt, acel tratament ameliorează ușor simptomele și acești pacienți amână prezentarea la medicul proctolog.”

Cremele locale au efect antiinflamator. Controlează, un timp, și sângerarea. Dar boala acută reapare. Boala nestadializată și netratată va fi însoțită de dureri din ce în ce mai mari. De aceea, mergeți la medicul proctolog, să fiți evaluat.

Dr. Marina Dumitraș, medic primar chirurgie generală, proctologie: „În stadiile 1 și 2 avem recomandarea de a mai aștepta, de a nu avea tratament chirurgical. În stadiile 3, 4 sau în stadiul 2, dacă sunt sângerări importante, este recomandarea de a folosi o tehnică chirurgicală minim invazivă. Ce face această tehnică? Rezecă excesul de epiteliu, ridică prolapsul hemoroizilor și întrerupe sursele de alimentare a acestor pachete hemoroidale. Nu avem acea plagă pe care o aveam în tehnicile clasice, nu avem durere, nu impune o perioadă de spitalizare crescută.”

Boala este astfel tratată. Orice sângerare anală trebuie să vă trimită, inițial, la o colonoscopie. Și, chiar dacă nu aveți simptome, colonoscopia de control se face de la 45 de ani. Acesta deoarece formațiuni, numite polipi, pot apărea fără simptome. 95% dintre cancerele de colon apar din acești polipi, care pot fi scoși chiar în timpul investigației imagistice.

Dr. Andrei Moldovan, medic specialist gastroenterolog: „Cauzele sângerării sunt multiple - de la cele mai benigne, cum sunt hemoroizii, la polipi, până la inflamații, la boli autoimune. Polipul este excizat fără probleme în timpul colonoscopiei și trimis la anatomie patologică. Nu este niciun motiv să îl lăsăm în pace, deoarece unii dintre aceștia au neșansa să se transforme în cancer.”

Orice sângerare, în orice loc, trebuie să vă trimită la medic pentru diagnostic.