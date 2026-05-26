Dacă ar fi să comparăm organismul cu o mașină performantă, care credeți că ar fi motorul? Inima, o să ziceți la prima vedere! Ei bine, inima este o pompă care împinge sângele prin tot corpul. Motorul adevărat este ficatul, el face treaba grea. În ficat se metabolizează nutrienții din alimente, de la zahăr și alcool la proteine și colesterol. În ficat se face sinteza de proteine, factori de coagulare, factori de creștere și hormoni.

Ficatul produce bilă și acizi biliari. Prin ficat se face detoxifierea întregului organism, aici se neutralizează produși nocivi din exterior sau rezultați din metabolism. Ficatul menține nivelul glicemiei și colesterolului în sânge. Slăbitul ține tot de ficat, topirea acizilor grași din rezervele de grăsime are loc în ficat.

Atât de complexe și importante sunt funcțiile ficatului, încât natura i-a acordat un statut aparte: este singurul organ care se poate reface, se poate regenera. Cu odihnă și răbdare, cu alimentația potrivită și un stil de viață sănătos putem trata bolile hepatice. Dar ca să avem grijă de el, trebuie să știm mai întâi că este bolnav.

Boala de ficat nu are simptome

Ori ficatul nu doare, nu ne avertizează când lucrurile nu merg bine. Boala de ficat nu are simptome și de multe ori o descoperim întâmplător, cu ocazia unor analize de sânge, sau și mai grav, când apar complicații. Așa că n-ar fi rău să facem periodic câte o "revizie”, cum mergem cu mașina în service de 2 ori pe an, așa să mergem și cu ficatul la ecografie.

Care sunt factorii cu impact negativ asupra ficatului? Pe primul loc aș pune stresul, oboseala și supărarea. Surmenajul de zi cu zi poate să ducă la ficat steatozic chiar dacă nu punem gura pe alcool și nu mâncăm alimente prăjite. Un ficat infiltrat cu grăsime este un ficat nedormit, nu prost hrănit. La capitolul alimentație, alcoolul este cel mai mare dușman pentru ficat, urmat de zahăr și fructoză. Abia pe ultimul loc vin grăsimile în exces și prăjelile.

Pică greu la ficat și abuzul de medicamente sau suplimente alimentare, toate se procesează în ficat. Adăugați la asta substanțele toxice din mediu și multe virusuri care atacă și distrug ficatul. Obezitatea, diabetul zaharat, dislipidemiile, fumatul, sedentarismul și moștenirea genetică completează lista de factori de risc pentru bolile hepatice.

Un sfert dintre adulți au ficatul gras

1 din 4 adulți suferă de steatoză hepatică non alcoolică, adică au ficatul gras. Iar steatoza poate duce la inflamație și distrugere de celule hepatice sau alte complicații grave. De multe ori nu bănuim suferința, pentru ca ficatul este un organ silențios. Ce avem de făcut? Prevenție. Haideți să avem grijă de el înainte să se îmbolnăvească!

Asta înseamnă un stil de viață sănătos, adică odihnă, relaxare, mișcare și alimentație echilibrată. Fără fumat, exces de alcool și medicamente. Faceți analize de sînge în mod regulat și investigații imagistice din când în când. Există metode neinvazive prin care putem să ne vedem ficatul… Și să-l întrebăm cum stă cu sănătatea! E mai ușor să previi, decât să vindeci!