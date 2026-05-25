Dacă medicul radiolog vede formațiuni suspecte în sân, va recomanda puncție biopsie. Biopsia este singurul diagnostic de certitudine, de asemenea dă informații la ce fel de tratament va răspunde formațiunea găsită.

O femeie din 8 va face cancer de sân de-a lungul vieții. Din acest motiv, vorbim despre un organ supus riscului. Din acest motiv, investigațiile imagistice ale sânului se fac anual, chiar dacă vi de pare că nu aveți nicio problemă.

Investigațiile regulate - ecografia, la orice vârstă, și mamografia, după 40 de ani - fac ca această boală să fie descoperită în stadiu incipient. Când e perfect tratabilă.

O formațiune suspectă, descoperită în sân, are nevoie de puncție - biopsie, ghidată ecografic sau mamografic. Uneori însă, medicul vede doar așa numitele micro-calcificări, acumulări de calciu

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiologie: Indicația de puncție biopsie pleacă de la medicul radiolog pt că el a efectuat investigațiile ecografice și mamografice. Dacă la mamografie vedem microcalcificări sunt rotunde uniforme, egale, dispersate în ambii sâni- vorbim de microcalcificări benigne, care nu necesită biopsie dacă vorbim de microcalficicări diferite ca aspect multe într-o zonă asimetrice, singura modalita prin care putem să vedem ce sunt este puncția biopsie.

Medicul radiolog poate observa modificări subtile. Adică doar o arhitectură modificată a țesutului mamar. Și în acest caz, e necesară puncția-biopsie.

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiologie: Există și o tehnică, care ne ajută să determinăm distorsiunea arhitecturală, este mamografia cu tomosinteză. Prespune o feliere a sânului, ne ajută să vedem în grosimea lui și pune în evidență aceste distorsiuni arhitecturale.

Biopsia arată tipul de boală.

Dr. Dragoș Median medic primar oncologie medicală: Oncologul are rolul de a integra toate informațiile, care sunt foare multe, si de imagistică, și de anatomie patologică, și de imunohistochimie și de genetică și de a găsi împreună oncologul, chirurgul și radioterapeutul, de a găsi strategia adecvată fiecărei paciente. Sunt două lucruri importante în oncologie- unul de stadiu, dar lucrurile nu se opresc aici. Celălalt e legat de biologia bolii, de cât de agresivă e boala.

Cancerele de sân descoperite la început sunt curabile. Pot fi descoperite la început doar dacă mergeți la investigații regulate.