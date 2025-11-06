Factorii care influențează apariția cancerului de colon. Medic: „Eliminăm riscul pe următorii cinci până la 10 ani”

Protejăm colonul prin activitate fizică, dar și dacă nu ne îngrășăm. Vorbim despre un organ supus riscului care are nevoie de investigații regulate.

Tulburări de tranzit, aparent fără niciun motiv persistă, astfel că intestinul trebuie investigat prin colonoscopie.Și tot de colonoscopie aveți nevoie, dacă sângerați.

Octavian Popescu, medic specialist chirurgie oncologică: „Nu s-a demonstrat care este exact factorul de risc - obezitatea sau sedentarismul, lipsa activității sau ambele. Nu știm dar sunt legate una de cealaltă în apariția cancerului de colon”.

Obezitatea este o boală care se tratează. Prin tratamentul acesteia, scade riscul bolilor legate de obezitate inclusiv a bolilor colonului.

Schmitz Winnenthal, medic chirurgie oncologică: „Mișcarea protejează împotriva cancerului. De ce? Țesuturile sunt bine vascularizate. Circulația fiind bună, aducem oxigen fiecărei celule și nu o ține în condiții de stres, ci în condiții normale. Aceasta e un lucru, care protejează celulele”.

cancer la san
Cancerul de sân poate fi detectat timpuriu prin investigații regulate. Ecografia și mamografia salvează vieți anual

Tot prevenție activă pentru colon înseamnă fibrele din alimentație, conținute de vegetale. Constipația, care se prelungește, are nevoie de sfat medical. De asemenea, sângerările trebuie investigate.

Dar chiar dacă nu aveți simptome, colonul trebuie investigat de rutină, prin colonoscopie. Aceasta deoarece eventualele tumori nu dor. În timpul colonoscopiei de rutină, care se face cu sedare, se pot elimina polipi. Sunt formațiuni nepericuloase, dar pe care se formează peste 95% din cancerele de colon.

Octavian Popescu, medic specialist chirurgie oncologică: La colonoscopie se poate identifica acel polip, se îndepărtează cu totul în țesut sănătos și sub el rămâne o mică rană, care se închide. Se trimite apoi la anatomie patologică și se analizează cu microscopul. După ce am curățat colonul de toți polipii, eliminăm riscul pe următorii cinci până la 10 ani de cancer”.

Cancerul de colon incipient se poate opera cu incizii de dimensiuni mici, se reia activitatea în două săptămâni după intervenție. Dacă îl scoatem la stadiu de polip, se pot elimina la colonoscopie și eliminăm riscul de cancer și scapi și de operație.

Polipii scoși în timpul colonoscopiei înseamnă prevenție împotriva cancerului de colon.

