Explicație absolut uimitoare: de ce pâinea integrală nu e sănătoasă pentru copii, ci trebuie dată pâine albă

Evitați să mâncați gălbenușul de ou, conține mult colesterol! Este adevărat, însă colesterolul din mâncare e una și colesterolul din sânge e alta. Gălbenușul este cea mai hrănitoare parte din ou, o esență de nutrienţi de înaltă calitate. Colesterol avem doar în produsele de origine animală: carne, mezeluri, brânzeturi, ouă, unt. Însă impactul dietei asupra colesterolului din sânge este de numai 10%. Colesterol face un ficat obosit, stresat, infiltrat cu grăsime și hrănit cu zahăr. Consumul de alcool, fumatul și sedentarismul au efect negativ major pe nivelul de colesterol, mult mai mare decât consumul de grăsimi animale!

Portocala are cel mai mare conținut de vitamina C! E drept, însă nu e campioană. Kiwi, papaya și căpșunile sunt mai bogate în vitamina C decât citricele. Iar dacă vreți un aport consistent de vitamina C, atunci mâncați legume proaspete- ardei gras, broccoli și pătrunjel, ele sunt pe primele locuri în top. Pătrunjelul are mai multă vitamina C decât portocala, mai mult fier decât spanacul, mai multe fibre decât prunele, mai mult acid folic decât broccoli și mai mult betacaroten decât morcovii. Pătrunjelul e plin de antioxidanți, are proprietăți diuretice și detoxifiante și ajută și la slăbit.

Legumele congelate sunt mai sărace în nutrienţi față de legumele proaspete! Nu-i adevărat, din contră! Frigul este cel mai sigur agent de conservare, păstrează intacte vitaminele și mineralele din alimente. În plus, congelarea se face pe loc, imediat după recoltare, ca să fie evitate pierderile de nutrienţi prin depozitare și transport. La două zile după cules conținutul de vitamina C scade cu 25%. Avem și avantajul că legumele congelate sunt deja spălate și curățate, gata de pus în cratiță!

Spanacul este foarte bogat în fier! Adevărat, doar că nu e fierul care trebuie. Fierul prezent în produsele vegetale se numește fier nonhemic și este greu de absorbit și de folosit în organism. Dacă vreți un fier eficient, atunci consumați produse de origine animală (ficat, carne roșie, pește și fructe de mare) care conțin fier hemic de 10 ori mai eficient. Gătitul în mediu acid (pe bază de sos de roșii) și folosirea de oțet în salate cresc utilizarea fierului din mâncare, iar vitamina C din fructe și legume triplează cantitatea de fier absorbită din alimente.

Peștele este contaminat cu mercur! Risc de contaminare au numai peștii mari, în al căror ficat se pot acumula în mod excepțional urme de mercur prezente în peștii mici cu care aceștia se hrănesc. Nu vă faceți griji, tot peștele din comerț este atent verificat, iar dacă mâncați sardine și fructe de mare, nici urmă de risc! Beneficiile aduse de consumul regulat de pește sunt infinit superioare riscului de contaminare cu metale grele. Consumați pește măcar de 2 ori/săptămână, chiar dacă e vorba de pește congelat sau în conservă.

Sunt persoane care spun: „peștele de acvacultură nu are beneficii nutritive, ori mănânc pește sălbatic, ori nu mănânc deloc". Greșit!! În prezent s-au dezvoltat ferme piscicole care practică o creștere responsabilă, cu respect pentru mediu. Nu putem desființa acvacultura și nu putem să-i punem laolaltă pe toți crescătorii de pește, există diferențe majore între ei. Și nu, nu se mai folosesc antibiotice în acvacultură, iar peștii sunt hrăniți cu proteine și ulei de pește, concentrat de soia și de mazăre, uleiuri vegetale, și chiar insecte și ulei de alge.

Laptele este un aliment care trebuie eliminat din dieta adulților deoarece nu mai poate fi digerat! Greșit, avem capacitatea de a secreta lactază, enzima care digeră laptele, la orice vârstă. Cu condiția să-l consumăm. Produsele lactate sunt esențiale pentru echilibrul nutrițional, laptele este singurul aliment cu efect prebiotic, probiotic și postbiotic. Vă balonați de la laptele proaspăt? Atunci consumați iaurt, produse lactate fermentate și brânzeturi! Laptele hidratează mai bine decât apa, iar brânza are efect anticarii și antidepresiv. Fără lactate nu se poate.

Pâinea integrală este mai sănătoasă, mai ales pentru copii! Nici vorbă. Tărâțele înseamnă fibre, minerale și vitamine. Din păcate, micronutrienții din cereale nu pot fi utilizați decât în procent de 10%. Iar aportul de fibre nu schimbă valoarea nutritivă și conținutul caloric. Fibrele nu hrănesc organismul, ci au rol mecanic, ajută la digestie prin accelerarea tranzitului intestinal. Ori tocmai aceste tranzit accelerat este contraindicat în cazul copiilor, nutrienții din mâncare nu mai au timp să se absoarbă, fibrele în exces pot duce la carențe de vitamine și minerale. Fibrele insolubile din cereale au o acțiune agresivă și irită mucoasa intestinală, mult mai sensibilă la copii. Consumul de pâine integrală crește riscul de intoleranțe și alergii alimentare, deci copiii trebuie să mănânce pâine albă!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: