Cum devenim adulți? Cu ajutorul așa numitei rezistențe la insulină, un fenomen normal și reversibil în adolescență, prin care copilul devine adult.

După creștere, rezistența la insulină este patologică și arată… prea mult calorii. În ficat, se depune grăsime. Suferința ficatului este asociată cu suferința metabolică. Apare rezistența la insulină. Celulele organismului nu răspund corect la semnalele transmise de hormonul insulină. Acest lucru crește riscul de a dezvolta prediabet și diabet de tip 2.

Cum recunoaștem din timp rezistența la insulină, ne spune dr. Lidia Șoldea, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Andreea Groza: Cum simțim rezistența la insulină?

Dr. Lidia Șoldea: Prin oboseală. Rezistența la insulină înseamnă un șir de fenomene patologice, care se pot traduce foarte simplu. Avem mâncare la ușă, ne e foame, dar nu putem să deschidem ușa, să ne luăm mâncarea și s-o consumăm.

Din acest motiv, apare o poftă uriașă de dulciuri, de carbohidrați în general.

Andreea Groza: Și ne îngrășăm?

Dr. Lidia Șoldea: Da, pentru că insulina în exces, pe care o găsim în rezistența la insulină, îi spune corpului să crească grăsimea de depozit.

Andreea Groza: Pot să fac rezistență la insulină, dacă nu mă îngraș?

Dr. Lidia Șoldea: Da, din 3 motive:

1. Am grăsime în ficat sau în pancreas.

2. Am masă musculară slabă, adică mușchii nu consumă eficient zahărul din sânge.

3. Stresul declanșează hormonul cortizol și crește atfel rezistența la insulină.

Ce putem să facem să inversăm rezistența la insulină și să nu ajungem la diabet, vedeți în video.

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