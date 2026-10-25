Doctor de bine. Emisiunea integrală din 25 octombrie 2026

Doctor de bine
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Doctor de bine. Emisiunea integrală din 25 octombrie 2026

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Știrile PRO TV
Doctor de Grijă | Ediția 27 | Sănătatea vasculară și circulația periferică: semnale de alarmă pe care le ignorăm

Sursa: StirilePROTV

Etichete: doctor de bine,

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