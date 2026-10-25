Doctor de bine. Emisiunea integrală din 25 octombrie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 25 octombrie 2026
Sursa: StirilePROTV
Etichete: doctor de bine,
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 25 octombrie 2026
Sursa: StirilePROTV
Etichete: doctor de bine,
Palpăm pielea peste tot. Simțiți și porțiuni mai dure, chiar dacă nu dor? Nu doar dermatologul ar trebui să le privească, ci și medicul radiolog, cu ajutorul ecografiei de părți moi.
50% din mușchii pe care îi avem sunt la nivelul membrelor inferioare. Și devin pompă pentru vene dacă ne mișcăm. Aceasta în condițiile în care venele nu au o pompă, cum e inima pentru artere.
Când avem colesterol mare în sânge, alegerile alimentare ne pot ajuta? Da, este răspunsul. Atunci când mâncăm o friptură, carne roșie, de exemplu, în intestin va ajunge automat colesterol extern, din alimente.
Incident grav, sâmbătă seara, la sediul poliției din Alba Iulia. Un bărbat de 43 de ani, înarmat cu o pușcă și o grenadă de tip airsoft, a intrat în sediul Inspectoratului de Poliție.
A fost o noapte cu proteste violente în Franța, Italia și Albania. În marile orașe din Hexagon, oamenii au manifestat pașnic peste zi. Spre seară s-a lăsat, însă, cu lupte de stradă.
Preşedintele Nicușor Dan a transmis românilor, de Ziua Armatei, să aibă încredere „în capacitatea noastră de a construi o ţară stabilă” şi a precizat că România are un buget solid pentru apărare.