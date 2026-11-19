Vorbim despre legătura între apneea de somn și diabet. Episoadele repetate de lipsă de oxigen din timpul somnului pot afecta metabolismul glucozei. De asemenea, microtrezirile din apnee pot afecta sistemul nervos autonom, dar și metabolismul glucozei. Vedem legătura dintre respirație, somn și glicemie alături de dr. Mihaela Oros, medic primar pediatru, expert în somnologie.

Andreea Groza: Apneea în somn și sforăitul sever sunt strâns legate de apariția și agravarea diabetului de tip 2. De ce?

Dr. Mihaela Oros: Organismul funcționează pe 24 de ore. Suntem guvernați de ritmul circadian, care e dependent de lumina solară. În timpul somnului, ficatul sintetizează proteine, producem hormoni și rulăm procesul de termoreglare.

Spre exemplu, hormonul așa numit de stres, cortizolul, e crescut fiziologic dimineața și scade seara. Iar melatonina crește seara și scade dimineața. Cortizolul și melatonina sunt în contrafază. Acești hormoni, dacă se secretă normal, vor menține și glicemia la valori normale. Dacă somnul nu este corect, glicemia nu va fi bine reglată.

Andreea Groza: Pe de altă parte, dacă în timpul somnului am tulburări de respirație, acestea afectează și somnul și oxigenarea.

Dr. Mihaela Oros: Dacă, în timpul somnului, o persoană sforăie, aceasta înseamnă un zgomot făcut de gât, care are o zonă îngustată. Dacă apar și pauze în respirație, adică apnee de somn, creierul, care stă atent și în somn, face o microtrezire să deschidă gâtul și să intre aerul. Nu sesizăm microtrezirea.

Andreea Groza: Ce se întâmplă în timpul microtrezirilor?

Dr. Mihaela Oros: Mai multe fenomene nedorite:

Creierul ne trezește și fragmentează somnul, întrerupe sistematic ciclurile de somn și secrețiile hormonale. Mai mult, creierul se sperie că nu mai primește aer și cresc hormonii de stres, deci va crește și glicemia. Dacă apar pauze în respirație, nu ne mai oxigenăm bine. La nivel celular, e perturbat metabolismul glucidic, adică va crește glicemia. Stresul permanent la nivelul sistemului cardiovascular înseamnă că vor apărea aritmii, hipertensiune arterială rezistentă la tratament. Apare inflamație cronică, adică o cascadă inflamatorie, care determină afectare metabolică, iar crește glicemia.

Care e tratamentul complet vedem în video.

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