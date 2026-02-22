Livrările de ţiţei rusesc către Ungaria şi Slovacia sunt întrerupte din 27 ianuarie, când, potrivit Kievului, o dronă rusească a lovit echipamente ale conductei în vestul Ucrainei. Bratislava şi Budapesta susţin însă că Ucraina este responsabilă pentru blocajul prelungit, scrie Reuters.

Premierul slovac Robert Fico (foto, dreapta) a declarat sâmbătă că va opri, în două zile, furnizarea de electricitate de urgenţă către Ucraina, dacă tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul ucrainean nu este reluat. O ameninţare similară fusese transmisă anterior de premierul ungar Viktor Orban (foto, stânga).

Disputa marchează unul dintre cele mai tensionate momente dintre Ucraina şi cele două state vecine membre UE şi NATO, conduse de lideri care au sfidat consensul european pro-ucrainean şi au cultivat relaţii apropiate cu Moscova. Ungaria şi Slovacia sunt singurele ţări din UE care încă depind în mod semnificativ de petrolul rusesc transportat prin conducta sovietică Druzhba, ce traversează Ucraina.

”Ucraina respinge şi condamnă ultimatumurile şi şantajul guvernelor Ungariei şi Republicii Slovace privind furnizarea de energie între ţările noastre. Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului, nu Kievului”, a transmis Ministerul ucrainean de Externe.

Ungaria şi Slovacia, esenţiale pentru importurile de electricitate ale Ucrainei

Împreună, Ungaria şi Slovacia asigură aproximativ jumătate din exporturile europene de electricitate de urgenţă către Ucraina, de care Kievul depinde tot mai mult pe fondul distrugerilor provocate de atacurile ruseşti asupra reţelei energetice.

”Dacă livrările de petrol către Slovacia nu sunt reluate luni, voi cere SEPS, compania energetică de stat, să oprească furnizarea de electricitate de urgenţă către Ucraina”, a scris Fico pe platforma X.

Kievul a numit aceste acţiuni ”provocatoare, iresponsabile şi periculoase pentru securitatea energetică a întregii regiuni”.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, care marchează marţi patru ani, Ucraina a permis tranzitul exporturilor energetice ruseşti către Europa, deşi acestea au fost drastic reduse.

Pentru perioada în care sunt efectuate reparaţiile la conductă, Ucraina a propus rute alternative de livrare a petrolului către Europa. Potrivit unei scrisori consultate de Reuters, misiunea ucraineană pe lângă UE a sugerat utilizarea sistemului propriu de transport al petrolului sau o rută maritimă, posibil prin conducta Odesa–Brody, ce leagă principalul port ucrainean de la Marea Neagră de UE, potrivit News.ro.

Din octombrie anul trecut, Rusia a intensificat atacurile cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând milioane de locuitori fără curent şi căldură în timpul unor ierni extrem de reci.