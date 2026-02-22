El a motivat că Ucraina a blocat tranzitul țițeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba, transmite AFP.

'Mâine (luni - n. red.) este prevăzută adoptarea la reuniunea Consiliului miniștrilor de externe a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni. Noi vom bloca această decizie', a scris pe Facebook șeful diplomației de la Budapesta.

'Atâta timp cât ucrainenii nu vor permite livrările de petrol către Ungaria, nu vom permite adoptarea unor decizii importante pentru ei', a adăugat el.

Rusia este deja vizată de numeroase sancțiuni din partea Uniunii Europene, în urma invaziei care a declanșat în urmă cu patru ani războiul din Ucraina.

Kaja Kallas, înalt reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe și politica de securitate, a afirmat că luni va avea loc o 'încercare' de a adăuga alte măsuri împotriva Moscovei, deși mai mulți diplomați europeni au afirmat că reprezentanții celor 27 de state membre nu au ajuns la un acord privind conținutul noului pachet.

Ea a apreciat vineri că sancțiunile 'funcționează, afectează sever economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează și mai mult capacitățile (Rusiei) de a purta războiul'.