Explozia la fermă s-a produs sâmbătă dimineața. La momentul incidentului, în locul respectiv avea loc o strângere de fonduri, relatează metro.co.uk.

Un martor a descris explozia drept una „înfricoșătoare”, iar un copil care a asistat la incident încă nu și-a revenit complet.

Reprezentanții fermei au transmis pe rețelele de socializare că angajații „primesc în prezent îngrijiri medicale și sunt sprijiniți de familiile lor” și și-au exprimat recunoștința față de echipele de intervenție.

Purtătorul de cuvânt al poliției din Cheshire a explicat că explozia a fost cauzată de aprinderea unei butelii de gaz și că incidentul nu este tratat ca fiind unul suspect.

Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte.

Din cauza incidentului, o altă activitate programată pentru ziua următoare a fost anulată.