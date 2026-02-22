Crima petrecută în vara anului trecut în localitatea prahoveană Lipăneşti, unde o femeie de 22 de ani, însărcinată în 8-9 săptămâni, a fost ucisă cu un topor în mijlocul străzii, a fost premeditată.

Instanţa de judecată care anul acesta l-a condamnat la închisoare pe viaţă pe autorul crimei, Constantin Marian Munteanu, a decis să îi aplice cea mai drastică pedeapsă după ce a constatat că bărbatul a premeditat fapta şi, deşi afirmă că o regretă, nu se consideră responsabil, el fiind convins că principala vinovată este chiar victima, pe care o agresa frecvent şi care îl părăsise cu câteva zile în urmă, refuzând să se mai întoarcă la el.

„În faza de judecată a arătat că recunoaşte săvârşirea infracţiunilor şi a avut o atitudine de aparent regret, nesusţinută însă de cele relatate în detaliu cu privire la săvârşirea infracţiunii, căutând justificarea acţiunilor sale. Analizând această atitudine a inculpatului, instanţa obervă faptul că inculpatul nu manifestă în realitate o atitudine de regret, cele declarate sunt în fapt justificări ale comportamentului de care inculpatul este conştient. La nivel psihic a atribuit vina pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat concubinei, astfel cum a procedat în faza de urmărire penală şi în faţa comisiei medico-legale de examinare psihiatrică, sau mamei concubinei, soacrei, în faţa instanţei de judecată, susţinând că aceasta „voia s-o dea unui alt bărbat” şi că dacă victima ar fi fost de acord să se întoarcă la inculpat nu ar mai fi ucis-o”, se arată în motivarea Tribunalului Prahova care a stabilit închisoare pe viaţă pentru Munteanu.

„Mi-am pus în minte să o omor”

În acelaşi document se precizează că bărbatul, care este tatăl a doi copii dintr-o relaţie anterioară şi care mai are o fetiţă de doi ani şi jumătate cu femeia pe care a ucis-o, avea discernământ în momentul comiterii faptei şi a premeditat crima.

„Mi-am pus în minte să o omor, gîndindu-mă că mai bine moare decât să o văd la alt bărbat”, a spus el.

Ucigaşul şi victima sa, care avea 22 de ani, erau într-o relaţie de concubinaj de 3 ani, aveau un copil de 2 ani şi jumatate, iar femeia mai avea un copil de aproximativ şase ani, cu un alt bărbat.

Tânăra ucisă se întorcea de la dispensarul medical, unde fusese însoţită de mama ei şi de trei minori: fiica de doi ani şi jumătate, celălalt copil al ei ţi sora sa mai mică, de cinci ani, când a fost abordată de către fostul concubin, pe care îl părăsise din scauza scandalurilor. Bărbatul i-a cerut din nou să se întoarcă la el, iar în faţa refuzului a mers la sora lui, de unde a luat un topor de 80 de centimetri, cu tăişul de 20 de centimetri, şi s-a întors la ea, decis să o omoare.

„Este vinovată”

Băuse patru beri şi 330 de mililitri de vodcă înainte de comiterea faptei. I-a dat femeii o lovitură puternică în cap. E a căzut la pământ, cu faţa în sus, după care el a mai lovit-o de trei ori cu toporul.

„Inculpatul a precizat că era conştient că victima va muri dacă îi dă cu toporul în cap, pentru că era era greu toprul”, se arată în motivarea instanţei.

A lăsat-o pe femeie în stradă. Un bărbat care trecea prin zonă şi care a văzut-o că mai respiră şi-a scos tricoul şi a încercat să oprească sângerarea. Victima a murit în drum spre spital.

După ce a atacat-o, agresorul a plecat „calm” de la locul faptei şi a abandonat toporul pe stradă, la 500 de metri de locul agresiunii. Nu a sunat la 112, a mers să mai bea două beri şi o „vodcă mică”.

„Ea trebuia să vină cu mine, dar m-a refuzat, deci este vinovată”, reiese din raportul psihiatric care a constatat că bărbatul are discernământ.

Constantin Marian Munteanu a declarat că era conştient că femeia nu va supravieţui şi să aceasta era însărcinată cu copilul lui.

Instanţa de judecată a reţinut că „gelozia şi nevoia de control total a inculpatului” au fost mobilul crimei care a îngrozit comunitatea.

„În cazul inculpatului care cu discernământ comite o faptă abominabilă fără a regreta cele comise, şansele de a obţine reintegrarea socială şi reeducarea sunt practic nule, fiind un pericol pentru semenii săi. Necesitatea aplicării unei astfel de pedepse rezultă şi din impactul social pe care faptele săvârşite de inculpat l-au avut la nivelul comunităţii, impact de care inculpatul a fost pe deplin conştient”, motivează instanţa decizia pedepsei cu închisoarea pe viaţă.

În primă fază, Constantin Marian Munteanu, aflat în penitenciarul Mărgineni, a contestat pedeapsa cu închisoarea pe viaţă. Luna aceasta, Curtea de Apel Ploieşti a luat act de retragerea contestaţiei.