Depistarea precoce a cancerului de sân poate salva vieți. „Pot să apară cancere și la 22 de ani”

Nu există nicio metodă prin care poate fi prevenit cancerul de sân. Dar depistarea precoce, când tumorile au 3-4 mm, înseamnă rată de supraviețuire de 100%.

Aproximativ 90% dintre noduli, care apar în sân, nu înseamnă cancer. Dar trebuie văzuți imagistic și supravegheați.

Chiar dacă procentul de formațiuni nepericuloase e mare, mergeți la medic, indiferent ce palpați în sân ori în axilă. Și mergeți o dată pe an, chiar dacă totul pare normal.

Când trebuie făcută ecografia mamară

Dr. Beatrice Median, medic primar radiologie: „În intervalul 20-23 de ani, doamnele sunt foarte tinere, nu au o recomandare de a face o ecografie mamară decât o dată la 3 ani. Tânără e și categoria de vârstă 30-40 de ani, când controlul recomandat e anual, tineri suntem și după 40 de ani, când începe screeningul mamografic.”

După 40 de ani, ecografia de sân e completată de mamografie, dar o dată la fiecare 2 ani. De control. De ce?

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiolog: „Din păcate, e un organ supus riscului și pot să apară cancere și la 22 de ani, și la 23, chiar dacă la vârsta aia nu îți conștientizezi starea de sănătate. Putem să vedem tumori de 3-4 mm, să nu uităm majoritatea tumorilor sunt benigne, deci proporția este în favoarea celor benigne; din 100 de formațiuni tumorale, majoritatea sunt benigne.”

Ecografia mamară de control se face dacă palpați o formațiune în sân. Se face de control o dată pe an, chiar dacă totul pare perfect. Se coroborează cu mamografia – după 40 de ani.

Nu există nicio metodă de a preveni cancerul de sân. Dar depistarea precoce înseamnă rată maximă de supraviețuire.

Dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiolog: „Această depistare precoce ne ajută ulterior, în primul rând, să avem o șansă de supraviețuire maximă, de 100%, dacă descoperim ceva de câțiva milimetri; apoi tratamentele pe care ar trebui să le facem sunt mai puțin agresive, vorbim de tumori de până în 10 mm – nu avem nevoie de chimioterapie, vorbim de operații limitate, abia se va vedea cicatricea.”

