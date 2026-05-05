Dacă în trecut aceste produse erau asociate cu energia, hidratarea sau forța musculară, acum se caută concentrarea, reducerea stresului și starea de bine. Explicația? Oamenii caută nu doar să fie în formă fizică, ci și să funcționeze mai bine mental, să fie mai productivi și să gestioneze mai eficient stresul cotidian.

Băuturile funcționale au fost, mult timp, sinonime cu beneficii fizice. Fortificarea cu vitamine era asociată cu energie și imunitate, băuturile izotonice cu hidratarea, proteinele cu masa musculară, iar calciul cu sănătatea oaselor. Mai nou accentul se mută către creier, consumatorii vor să fie mai concentrați la muncă, mai eficienți în activitățile zilnice și mai relaxați în momentele de repaus.

Conceptul de performanță se redefinește

Dacă în trecut succesul era asociat cu imaginea fizică, astăzi tot mai mulți consumatori consideră că productivitatea și claritatea mentală sunt esențiale. Crește interesul pentru nootropice, adaptogeni, vitamine din complexul B, ginseng sau combinații de cofeină și L-teanină, care promit energie fără efectele negative ale băuturilor energizante.

Aceste produse încearcă să ofere un echilibru între energie și calm, relaxare și reducerea stresului. Nevoia de echilibru este la fel de importantă ca productivitatea, iar ingrediente precum magneziu sau ashwagandha sunt recunoscute pentru efectele lor de liniștire a sistemului nervos. Un alt segment în creștere este cel al băuturilor fără alcool, care oferă efecte similare relaxării asociate consumului de alcool, dar fără impactul negativ asupra sănătății.

„Băuturi pentru dispoziție”

Conceptul de "băuturi pentru dispoziție" este unul dintre cele mai dinamice segmente ale industriei. Aceste produse sunt concepute pentru a influența starea emoțională, fie prin stimularea energiei, fie prin inducerea relaxării. Există o creștere de 42% a acestei categorii, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de stres și somn.

Consumatorii sunt atrași de ideea de „hrană ca medicament" și preferă soluții naturale în locul tratamentelor farmaceutice, pe care le percep ca având efecte secundare nedorite. Industria băuturilor funcționale întră într-o nouă etapă, în care accentul nu mai este pus exclusiv pe corp, ci pe echilibrul dintre minte și organism.